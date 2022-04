Michael Porter Jr. n’a pas fait une croix sur un retour face aux Warriors

Sèchement battus lors du Game 1 face aux Warriors, les Nuggets vont-ils pouvoir compter sur le renfort de Michael Porter Jr. en cours de série ? Du côté de Mike Malone et de la franchise, on ne compte visiblement pas trop sur un retour de dernière minute de l’ailier, mais l’intéressé explique qu’il n’a pas écarté l’option.

« Pour l’instant, je prends les choses match par match. Je n’exclus rien », a-t-il ainsi déclaré à ESPN. « C’est une chose à laquelle je ne veux plus jamais être confronté, alors je prends mon temps … Je le prends match par match. Chaque matin, je me réveille et je sais que je me sens bien. Chaque jour, je me rapproche. »

Ayant joué son dernier match le 6 novembre, Michael Porter Jr. a ensuite été opéré une troisième fois du dos. En février, son camp semblait très optimiste et misait sur un retour en mars.

Malheureusement, il explique qu’il a alors rechuté, engendrant un séjour prolongé à l’infirmerie.

« Je me sentais plutôt bien. Je me sentais prêt à y aller. J’étais prêt à revenir sur le devant de la scène. Mais j’ai eu un tout petit peu mal, donc j’ai réalisé il y a environ un mois que ça allait, mais que j’y allais trop fort pour essayer de revenir. Je peux tout faire. Je n’ai aucune restriction. Mais lorsque j’ai recommencé à jouer à pleine vitesse et à tout faire, c’est là que j’ai eu un peu mal. J’ai donc décidé que je reviendrais lorsque je me sentirais parfaitement bien. Sinon, je vais prendre mon temps. »

Difficile quand même dans ces conditions imaginer Michael Porter Jr. revenir en milieu de série face à Golden State, même si l’ailier ne veut pas être définitif. Même chose d’ailleurs pour Jamal Murray.