Jaden McDaniels, MVP du match contre les Grizzlies pour Anthony Edwards

Avec 36 points pour son premier match de playoffs, Anthony Edwards a brillé à Memphis. Mais l’arrière de Minnesota voulait davantage mettre l’accent sur un de ses coéquipiers, pour expliquer la victoire des Wolves dans ce Game 1. Ce joueur, c’est Jaden McDaniels.

« Je lui ai dit qu’il était le MVP de la rencontre », a raconté Anthony Edwards. « Pas de doute, il était notre meilleur joueur sur le parquet. »

L’ailier a en effet réalisé une partie très solide en sortie de banc, avec 15 points, 7 rebonds et 3 contres en 25 minutes. Son +/- est même le meilleur de la rencontre, avec + 19.

Pourtant, plombé par les fautes en première mi-temps, dont certaines étaient assez inutiles, il était mal parti. Surtout qu’il devait parfois s’occuper de Ja Morant. « J’ai simplement commencé à défendre avec mon torse, et moins avec les mains », confie-t-il au Star Tribune, pour expliquer ce qu’il a changé en seconde période. « J’ai arrêté de pousser les joueurs aussi. »

En fin de match, avec ses rebonds offensifs, sa défense sur le meneur de jeu de Memphis et son shoot à 3-pts dans le coin, il a été très précieux pour valider le succès de Minnesota.

« On en parle tout le temps : il doit trouver un moyen d’avoir de l’impact », analyse Chris Finch. « Il a pris un rebond offensif en fin de possession, qui était énorme. Plus ce panier primé dans le coin. On avait besoin de points pour notre attaque, il les a mis et c’était inestimable. »