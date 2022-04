Au terme d’un festival d’attaque, les Wolves surprennent les Grizzlies !

Quels débuts. Pour le levée de rideau de cet affrontement qui promettait des étincelles sur le papier, Grizzlies et Wolves n’ont pas déçu et ont offert un grand spectacle d’attaque. Dans un FedEx Forum bouillant, l’intensité et le niveau de jeu ont ainsi été à la hauteur, avec deux équipes qui se rendaient coup pour coup.

Puis la partie a basculé en faveur de Minnesota dans le dernier quart-temps. Dans le « money-time » de ce match résolument d’attaque, les Wolves, tout en maintenant un rythme offensif élevé, ont haussé leur niveau de jeu en défense durant l’ultime acte (les Grizzlies n’ont scoré que 25 points, à 7/19), et ont réussi à faire la différence (130-117).

Sur l’ensemble du match, les hommes de Chris Finch ont shooté à 50% (45/90), sous l’impulsion des grosses performances de Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards (65 points à deux), et d’un Malik Beasley précieux en sortie de banc (23 points). Côté Memphis, Ja Morant compile 32 points, 4 rebonds et 8 passes, mais a peiné à peser dans le dernier quart-temps, face à la bonne défense collective des Wolves.

À l’extérieur, « KAT » et sa bande frappent fort dès le Game 1. En confiance après leur victoire au « play-in » face aux Clippers, les Wolves ont les dents longues et l’ont bien fait comprendre à des Grizzlies qui les ont peut-être un peu trop sous-estimés. La série est encore loin d’être terminée, mais elle démarre en tout cas sur les chapeaux de roue. Des attaques tonitruantes, des scoreurs de tout premier ordre, une ambiance au top et du « trashtalking »…

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le tir extérieur, facteur X. Auteurs d’un 16/41 derrière l’arc (39%), les Wolves ont fait la différence par leur adresse extérieure. Car en face, les Grizzlies ont peiné à être efficace dans ce domaine (7/27), et se sont emmêlés les pinceaux avec une sélection de tirs douteuse en fin de match.

Steven Adams, déjà au placard ? Le pivot néo-zélandais a été absolument fantomatique durant ce Game 1 : 0 point, 3 rebonds, 3 passes et 4 fautes en 24 petites minutes… En très grande difficulté face à la mobilité de Karl-Anthony Towns, inefficace sur les « switchs » face à D’Angelo Russell et Anthony Edwards, l’ancien joueur du Thunder et des Pelicans a été problématique. Une configuration ultra offensive n’est pas vraiment celle qui lui correspond le mieux, et il se pourrait que son coach se tourne davantage vers Brandon Clarke, plus mobile sur le poste 5, pour la suite de la série.

TOPS/FLOPS

✅ « KAT » et « Ant ». Les deux joueurs ont chacun signé un match exceptionnel. Le premier, qui voulait se rattraper après son « play-in » raté contre les Clippers, s’est vengé sur des Grizzlies impuissants : 29 points (11/18) et 13 rebonds ! Le second a fait de son premier match en playoffs une de ses plus grandes performances en carrière. L’arrière a pulvérisé toutes les couvertures défensives des Grizzlies (36 points à 12/23, 6 passes et 2 contres), et a fait preuve d’une aisance dans un environnement hostile assez impressionnante pour un joueur de son âge.

✅ Malik Beasley. En sortie de banc, le scoreur des Wolves s’est rendu utile, avec 23 points à 8/14 dont 4/10 à 3-points. Auteur d’un tir décisif dans le « money-time » pour propulser les siens à +10, il a également sorti le bleu de chauffe en défense, avec plusieurs très bons passages face à Ja Morant et Tyus Jones.

✅⛔️ Ja Morant. Sa feuille de stats est bien noircie à l’issue de la rencontre (32 points à 8/18, 16/20 aux lancers-francs, 4 rebonds et 8 passes), mais l’ensemble laisse une impression mitigée. Car le meneur All-Star a marqué 19 de ses 32 points en première mi-temps, et a été bien moins tranchant après la pause. Il faut dire que les Wolves ont sérieusement haussé le ton dans l’activité défense en seconde période, et sont parvenus à limiter l’impact de Ja Morant, surtout près du cercle.

⛔️ D’Angelo Russell. Le meneur a manqué son Game 1, ni plus ni moins. Malgré un très gros tir dans le « money-time », il a largement déçu, à cause notamment d’une sélection de tirs brouillonne (2/11). Il limite les dégâts avec ses 8 passes, mais les Wolves auront évidemment besoin d’une amélioration en attaque pour la suite de la série. Car ses deux compères Towns et Edwards ne vont peut-être pas marquer 65 points chaque soir.

LA SUITE

Game 2 : dans la nuit de mardi à mercredi, à 02h30.