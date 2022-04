Ben Simmons va enfin s’entraîner avec ses coéquipiers

Qui de Zion Williamson ou de Ben Simmons va rejouer en premier ? On pensait que l’ailier-fort des Pelicans avaient de l’avance, mais la recrue des Nets pourrait finalement le doubler. Selon ESPN, la semaine prochaine sera décisive pour Simmons puisqu’il va stopper les un-contre-zéro pour s’entraîner avec ses coéquipiers.

Selon nos confrères, la semaine écoulée s’est bien déroulée, que ce soit au niveau des tirs et des courses, et il peut donc passer à l’étape suivante. Il y aurait un certain optimisme chez les Nets au point qu’il pourrait jouer face aux Celtics, peut-être pour l’un des deux matches à domicile de Brooklyn. Le staff envisage ainsi de l’utiliser 10 à 15 minutes par match.

Jeudi, Kevin Durant avait commenté les rumeurs sur le retour de Ben Simmons, et il était plutôt pessimiste.

« Je ne m’attends pas à ce qu’il joue » avait-il déclaré Durant. « Je ne mets pas de pression sur Ben pour qu’il joue. Je n’attends pas de lui qu’il fasse autre chose que de se rétablir physiquement, qu’il retrouve la santé le plus vite possible. Dans ma tête, je me prépare comme si nous allions jouer avec l’équipe actuelle. »