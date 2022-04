Zion Williamson peut-il revenir pour le « play-in » ?

La confusion règne toujours autour du cas Zion Williamson. D’abord aperçu à l’entraînement en train de claquer des dunks, puis autorisé à reprendre l’entraînement en un-contre-un il y a un peu plus de deux semaines et à accompagner l’équipe sur ses derniers matchs en déplacement, Zion Williamson reste pourtant listé comme indisponible pour une durée indéterminée. Même si sa blessure au pied semble désormais derrière lui.

Dans le même temps, les Pelicans ont sécurisé leur place pour la suite de la saison en accédant au « play-in » qu’ils disputeront face aux Spurs d’abord. La question de la participation de Zion Williamson est sur toutes les lèvres du côté de la Nouvelle-Orléans, et les rumeurs risquent d’être encore alimentées lors des jours à venir.

Et pour cause, Willie Green a évoqué la participation du sophomore à un scrimmage d’avant match en compagnie de coachs en charge du développement des joueurs et quelques joueurs de l’équipe.

« Il a joué une sorte de scrimmage contrôlé. Voilà où il en est en termes de progression. Une fois qu’on a dit ça, il n’y a pas de mise à jour le concernant. Voilà où il en est », a en effet confié le coach des Pelicans. « Ce qui est beau dans tout ça, c’est de le voir sur le parquet. Je pense qu’il est de retour à une certaine normalité par rapport au fait qu’il puisse jouer au basket. C’est ce qu’il veut faire. C’est ce qu’il aime faire. Nous voulons juste qu’il soit dans la meilleure forme possible et qu’il continue à progresser dans cette voie ».

Beaucoup de questions encore sans réponses

Le suspense reste donc entier. Le joueur est-il prêt à revenir à 100% ? Les Pelicans vont-ils « précipiter » son retour ou ne prendre aucun risque en vue de la saison prochaine ? La donne peut-elle changer si New Orleans parvient à sortir du « play-in » et se qualifie pour le premier tour des playoffs ?

Autant de questions qui vont nourrir les discussions dans les jours à venir, d’autant plus après la sortie médiatique de son beau-père, Lee Anderson, qui n’est pas passée inaperçue cette semaine.

Si ça ne tenait qu’à lui, ce dernier avait confié qu’il verrait bien Zion Williamson jouer avant la fin de la saison.

« Je m’attends à ce qu’il joue. Si vous demandiez à Zion, je suis sûr qu’il dirait la même chose. Mais à quelques matchs de la fin de la saison, avec tout ce qui se passe autour des Pelicans, entre l’opportunité de se qualifier pour le « play-in » et peut-être de participer à une série de sept matchs, ce serait un plus. Ce serait un plus pour la Nouvelle-Orléans et pour Zion dans l’état actuel des choses. Est-ce que je m’attends à ce qu’il joue ? Bien sûr que oui. Mais ça ne tient qu’à moi. Ce n’est que mon avis. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui puisse l’empêcher de le faire en ce moment. »