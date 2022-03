Zion Williamson peut reprendre en un-contre-un

Quelques heures après avoir posté une vidéo d’un « Rider » pour montrer qu’il était en capacité de s’entraîner, Zion Williamson a bien reçu le feu vert de la part des Pelicans. Il est autorisé à faire du un-contre-un.

Ça n’a pas tardé puisqu’une vidéo de la star de New Orleans avec l’assistant coach Corey Brewer, après l’entraînement, est rapidement sortie. On y voit le All-Star dribbler et dunker face à l’ancien joueur de Minnesota.

Les derniers bruits de couloir annonçaient une saison blanche pour Zion Williamson et si cette reprise en un-contre-un reste évidemment une bonne nouvelle, son retour à la compétition d’ici quelques jours paraît encore improbable.

Les Pelicans n’ont en effet plus que dix matches avant un éventuel « play-in » et l’intérieur n’a plus joué depuis le 4 mai 2021, soit plus de dix mois. Le relancer dans ces conditions présente plus de risques que d’avantages.