Des regrets et des espoirs pour les Cavaliers

Pendant six mois, ils ont apporté de la fraîcheur et de l’innovation à la conférence Est avec ce cinq composé notamment de trois joueurs de 2m10 et plus, et finalement, les Cavaliers n’iront pas en playoffs. Les coups du sort se sont multipliés pendant toute la saison, et l’équipe a fini sur les genoux malgré une belle résistance face aux Hawks. Pour JB Bickerstaff, l’avenir de son équipe est brillant, et il reconnaît qu’il y a quelques regrets de sortir comme ça, sans avoir pu lutter avec toutes ses armes.

« On pense à tout… On remonte au tout début, quand on perd Collin (Sexton), puis Ricky (Rubio)… » explique le coach de Cleveland. « On pense à ce que nous sommes quand nous étions au complet et à la position dans laquelle nous nous trouvions. En cours de saison, on a simplement essayé de trouver un moyen de s’en sortir et de passer au match suivant. Forcément, à un moment, vous y pensez, ne serait-ce que lorsque vous faites une séquence vidéo et que vous voyez l’équipe qu’on était. C’est vrai, on y pense… »

« Toutes les équipes qui réussissent ont eu, à un moment ou à un autre, un moment de déception qui a poussé les individus et les équipes à s’améliorer »

Mais Bickerstaff ne veut pas céder aux regrets, et il félicite d’abord son groupe. Il sait qu’il faut passer par ce type de déception et ses échecs pour aller plus haut.

« Mais je reconnais à nos gars tout le mérite qui leur revient : peu importe ce qui s’est passé, peu importe ce qu’on leur a fait subir, ils ont trouvé le moyen d’aller se battre et de se mettre dans la position dans laquelle nous étions ce soir. Nous en avons déjà parlé, mais vous avez besoin de ces moments de déception. Toutes les équipes qui réussissent ont eu, à un moment ou à un autre, un moment de déception qui a poussé les individus et les équipes à s’améliorer et j’espère que ce sera ce moment-là. »

Il a une pensée particulière pour Darius Garland, dominé par Trae Young, et auteur d’un match moyen à 9 sur 27 aux tirs avec 5 balles perdues.

« Il est tellement important pour nous, il a tellement progressé… Il s’est extrait de la mêlée et il a besoin de continuer » poursuit Bickerstaff. « Ce match ne le définit pas. Je sais que ce moment va vraiment le motiver. Je connais son éthique de travail, et je sais à quoi il ressemblera après l’été, et il va revenir encore plus fort la saison prochaine. »

All-Star comme Garland, Jarrett Allen assure que le groupe va rebondir. Une équipe est née cette saison, et c’est le plus important. Ces jeunes joueurs ont remis Cleveland sur la carte de la NBA. Sans LeBron James dans l’effectif.

« Je pense qu’on continue d’avancer. Beaucoup de joueurs sont là, assis, prostrés dans le vestiaire, à se dire que la saison est vraiment terminée. Mais deux secondes plus tard, on va se marrer car on a vécu une année de dingue. Il y a eu beaucoup de positif, beaucoup de négatif, mais on pense à tous ces moments où on a vraiment bien joué, et on est restés soudés. Il n’y a que du positif. »