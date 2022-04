Portés par Trae Young, les Hawks rejoignent le Heat en playoffs !

Quand l’odeur d’une finale se fait sentir, même s’il ne s’agit que du « play-in », les grands joueurs répondent la plupart du temps présent. Ce ne sont pas les Cavaliers qui diront le contraire, en évoquant Trae Young (38 points, 9 passes), génial patron de ces Hawks valeureux.

Auteur de 30 de ses 38 points en deuxième mi-temps, le meneur All-Star a effectivement été énorme en attaque pour envoyer son équipe en playoffs pour la deuxième année d’affilée (107-101). Un succès obtenu à l’arraché (et en deux temps) pour Atlanta, qui affrontera par conséquent Miami au premier tour, dès dimanche soir.

Pour les joueurs de Cleveland en revanche, l’heure est évidemment à la soupe à la grimace, car ce revers assez cruel marque déjà la fin de leur belle et surprenante saison. Longtemps installée dans le Top 6 de l’Est, la jeune garde l’Ohio s’est écroulée après le All-Star break et elle doit finalement dire adieu à ses rêves de playoffs de manière aussi prématurée que regrettable.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Incroyable Trae Young. Ce joueur n’est décidément pas fait du même bois que les autres. Sa campagne de playoffs 2021 avait déjà démontré une certaine propension à hausser son niveau de jeu dans les grands rendez-vous. Son play-in 2022 a confirmé cette impression. Car le meneur des Hawks adore jouer les climatiseurs dès qu’un public se montre un peu trop provocateur à son égard. Après les Knicks ou les Sixers, ce fut donc au tour des Cavs de goûter au show de l’insolent « Ice Trae », intenable après la pause, que ce soit avec ses 3-pts, avec ses passes ou ses floaters. Une partie de patron, ni plus ni moins.

— Fin cruelle pour Cleveland. Ce groupe ne méritait sans doute pas de conclure ainsi sa saison. Irréprochables et séduisants pendant les deux tiers de cet exercice 2021/22, au point d’être encore 3e de l’Est au All-Star break, les Cavaliers ne disputeront pourtant pas les playoffs. Car la troupe de Darius Garland, Jarrett Allen, Evan Mobley ou encore Lauri Markkanen s’est effondrée dans le sprint final, chutant inlassablement jusque dans la tant redoutée zone du play-in. Et se faisant finalement cueillir à froid par deux équipes juste plus expérimentées, en l’espace de quelques jours. Pour autant, l’avenir s’annonce radieux dans l’Ohio…

— La blessure de Clint Capela, le retour de Jarrett Allen. Les deux pivots titulaires de chaque franchise ont connu des fortunes diverses aujourd’hui. Tandis que celui des Cavaliers retrouvait enfin la compétition après environ un mois et demi d’absence pour cause de doigt douloureux, celui des Hawks a quant à lui dû quitter ses coéquipiers en cours de rencontre. Touché au genou après qu’Evan Mobley lui soit retombé dessus, le Suisse a dû regagner immédiatement les vestiaires, avec l’aide de deux de ses coéquipiers. Tout sauf rassurant, à deux jours du début des (vrais) playoffs…

TOPS/FLOPS

✅ Bogdan Bogdanovic. Aux côtés de Trae Young, et avant que celui-ci ne prenne feu, les Hawks ont d’abord pu compter sur l’apport primordial de leur arrière serbe en sortie de banc (19 points, 5 rebonds, 3 interceptions). Habitué aux matchs couperets en Europe, Bogdan Bogdanovic a joué les pompiers de service dans une ambiance de feu, afin de permettre aux siens de ne pas se faire distancer au tableau d’affichage, quand le reste de son collectif ne mettait pas un pied devant l’autre. Une prestation solide et déterminante au scoring de la part de « Bogi », à l’image de tous les remplaçants d’Atlanta.

✅ Lauri Markkanen. En confiance, le Finlandais (26 points, 8 rebonds) a exceptionnellement joué le rôle de la première option offensive des Cavaliers. À l’image du reste de ses coéquipiers, il a d’abord fait preuve d’une adresse redoutable à 3-pts, pour lancer la cavalerie locale vers un avantage d’une dizaine d’unités, dans cette première mi-temps qu’il a terminé avec 17 points. Le genre de performance capitale aux côtés de Darius Garland (21 points, 9 passes, 3 interceptions) et qui aurait mérité meilleure issue. Sauf que les joueurs de Cleveland sont revenus des vestiaires avec un tout autre visage, dans le mauvais sens du terme…

⛔ La seconde période de Cleveland. En vacances, les Cavaliers risquent de ruminer pendant plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, leur deuxième mi-temps ratée. Portés par une ambiance de dingue pendant une bonne demi-heure de jeu, au point de compter jusqu’à 14 points d’avance, les hommes de J.B. Bickerstaff se sont ensuite peu à peu écroulés devant la pression mise par les Hawks. À l’expérience, les coéquipiers de Trae Young ont donc fait dérailler la défense des Cavs (avec quelques paniers primés), en plus de proposer également une défense d’un bien meilleur acabit, même sans Clint Capela.

LA SUITE

Cleveland : direction les vacances.

Atlanta : déplacement à Miami, dimanche soir (19h00), pour le Game 1 du premier tour.