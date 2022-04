Devin Vassell se prépare pour la prochaine étape

Après une première saison discrète au sein d’une équipe en fin de cycle (5.5 points, 2.8 rebonds en 62 matches), Devin Vassell a signé une jolie progression pour sa deuxième année à San Antonio. Davantage responsabilisé par Gregg Popovich, puisque les Spurs se sont pleinement lancés dans leur reconstruction (27 minutes en moyenne, contre 17 l’an dernier), le natif de Géorgie a pris de l’ampleur dans la rotation et dans le jeu texan.

D’abord remplaçant durant la première partie de la saison, l’ailier formé à Florida State a ensuite intégré le cinq majeur à la mi-saison, peu de temps avant le break du All-Star Weekend.

Son temps de jeu a augmenté, ses responsabilités aussi, et il termine donc sa saison « sophomore » en ayant progressé dans tous les secteurs en comparaison à sa première année : 12.3 points (42.7% aux tirs, 36.1% derrière l’arc), 4.3 rebonds, 1.9 passe décisive et 1.1 interception de moyenne.

Bien que déçu de l’élimination abrupte des Spurs au « play-in », Devin Vassell n’oubliait pas l’essentiel pour autant : au même titre que tous les jeunes du club, il a progressé, et l’avenir des Spurs est plutôt rassurant.

« Ma confiance était plus élevée cette saison. Celle de mes coaches et de mes coéquipiers envers moi, aussi » appréciait l’ailier en conférence de presse, après la défaite face à New Orleans durant laquelle il a brillé (23 points à 7/13 derrière l’arc, 2 rebonds et 3 passes).

« Une fois que je suis passé titulaire, j’ai pris de l’ampleur dans le jeu, avec plusieurs systèmes appelés spécifiquement pour moi. En défense, c’est pareil, j’ai eu l’occasion de défendre les meilleurs attaquants adverses » ajoutait-il, avant de noter qu’un été important l’attendait. « Qu’on me confie ce rôle et ces responsabilités, c’était bénéfique pour moi. Mais je ne prends pas cela pour acquis, un long été nous attend et je vais en profiter pour continuer à travailler, pour revenir plus fort l’an prochain. »