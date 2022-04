Dwight Howard veut rester à Los Angeles

Pour la troisième fois de sa carrière, Dwight Howard a disputé une saison chez les Lakers. La première, en 2012/2013, s’était terminée par une élimination au premier tour des playoffs. La deuxième, en 2019/2020, par le titre dans la « bulle ». La troisième, cette année, par une saison régulière ratée et des vacances dès le 82e match…

Face à un tel échec, le pivot est logiquement déçu, mais ne verse pas pour autant dans la sinistrose.

« La saison ne s’est pas terminée comme on l’attendait, mais on a terminé la saison sur une bonne énergie », assure-t-il à Lakers Nation. « Je sais que la saison est finie, qu’il n’y aura pas de titre. Mais l’ambiance, l’énergie étaient bonnes pour ce dernier jour de saison. C’est très positif. Le futur de cette équipe sera meilleur, vu la déception qu’on a vécue cette année. »

Dwight Howard a été titulaire à 27 reprises, son record depuis 2017/18, et terminé la saison avec 6.2 points et 5.9 rebonds par match. Ses deux pires moyennes en carrière. « C’est évident que, personnellement, j’ai la sensation que je peux faire plus, que je peux apporter plus. Je suis néanmoins heureux d’avoir eu cette opportunité de jouer. »

Comme d’autres dans l’effectif californien, l’ancien d’Orlando avait signé pour une saison seulement. Le champion 2020 est donc libre cet été, à 36 ans passés. Où voit-il son avenir ?

« Pourquoi voudrais-je quitter Los Angeles ? Je veux me poser quelque part. J’adore être ici, j’adore les fans. Je m’amuse. Je n’ai plus que quelques saisons à vivre donc je veux une opportunité, où je peux montrer mes qualités et gagner aussi. J’estime que je le mérite. »