Luka Doncic absent pour les deux premiers matches contre Utah ?

L’incertitude autour de Luka Doncic et de sa blessure au mollet va continuer d’alimenter les discussions jusqu’à samedi et pour le début des playoffs. Les Mavericks n’ont pas communiqué les détails de l’IRM de leur star, confirmant seulement une contracture au mollet.

Sauf que d’après Adrian Wojnarowski, c’est bien plus grave que ça et la franchise texane serait inquiète, au moins pour le début de la série face au Jazz.

« On est très sceptique en ce moment à Dallas, concernant la présence de Doncic pour le Game 1 samedi », annonce notre confrère sur le plateau de NBA Countdown. « On m’a dit que c’était plus qu’une contracture au mollet. Les Mavericks se préparent à la possibilité de ne pas l’avoir non seulement pour le premier, mais aussi peut-être pour le deuxième match. Si on était en saison régulière, on ne parlerait même pas de le faire jouer cette semaine. »

Dallas commence son premier tour contre Utah dès samedi, à 19h (heure française), et enchaîne dès le lundi pour le Game 2. La troisième manche n’est programmée que dans une semaine, le jeudi 21 à Salt Lake City, ce qui laisserait donc le temps au All-Star de se remettre sur pied.