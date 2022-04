Après deux sombres années, Karl-Anthony Towns a retrouvé la passion du jeu

Endeuillé par la mort de sa mère il y a deux ans, au printemps 2020, emportée par des complications liées au Covid-19, Karl-Anthony Towns avait perdu la passion qui le liait au basket depuis tant d’années. « J’ai vu beaucoup de cercueils ces derniers mois » expliquait-il avant le début de la saison 2020/21, après avoir perdu sept membres de sa famille des conséquences de la pandémie. « Ma relation avec le basket était cassée, je m’étais déconnecté du jeu. Même si je jouais à un haut niveau, ce n’était plus pareil.«

Mais aujourd’hui, « KAT » juge que tout cela est derrière lui. Alors que ses Wolves ont officiellement validé leur ticket pour les playoffs le 12 avril, soit pratiquement deux ans jour pour jour après le décès de sa mère, le 13 avril 2020, le pivot explique avoir enfin retrouvé le plaisir et la passion du jeu cette saison.

« Je me suis rapproché du basket cette saison. Mon relation avec ce sport s’est renforcée. Je me rappelle au début de la saison, un matin, je suis arrivé à la salle d’entrainement parmi les premiers, comme d’habitude » raconte-t-il. Et je me suis surpris en train de rigoler, de sourire. J’étais heureux d’être là, heureux de voir tout le monde autour de moi, prêt à s’entrainer. C’était un sentiment retrouvé, que je n’avais pas ressenti depuis un certain temps. »

La réussite collective des Wolves comme thérapie

Auteur d’une saison à 24.6 points, 9.8 rebonds, 3.6 passes et 1.1 contre en moyenne par match, le pivot, redevenu All-Star après deux d’absence, a effectivement retrouvé sa meilleure forme.

En paix avec son deuil, il a guidé la jeune équipe de Minnesota vers les playoffs, et s’est mué en leader. « Il adore ses coéquipiers, et ces derniers le soutiennent » résumait Chris Finch, le coach des Wolves. « Il se sent à sa place, il sait qu’il fait pleinement partie du projet. […] Il croit énormément en ses coéquipiers, il fait confiance au staff. Il a de l’espoir, les grands joueurs en ont besoin. Ils ont besoin de savoir qu’ils sont suffisamment bien entourés pour gagner au haut niveau. »

Son père, Karl Towns Sr, s’avouait lui très fier de la résilience de son fils, qui n’a jamais laissé tomber son équipe malgré les obstacles rencontrées dans sa vie personnelle.

« En dépit des obstacles et de ce qu’il a traversé, il a montré qu’il était encore un leader. Cela montre le genre de personne qu’il est. Et pour moi, c’est le plus important. Ce n’est pas son jeu. C’est sa personnalité, la maturité dont il fait preuve. Il a continué de se battre, il est resté fort et il s’est relevé. Cela me rend très heureux. »