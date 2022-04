Jayson Tatum continue de défendre Kyrie Irving

En raflant la 2e place aux Bucks le dernier soir de la saison régulière, les Celtics ont gagné le droit d’affronter le premier qualifié du « play-in », et ce sera donc Brooklyn. Un adversaire, sur le papier, bien plus costaud que les Bulls que se sont réservés les Bucks, et ce sera l’occasion de revoir à nouveau Kyrie Irving face à ses anciens coéquipiers.

Trois ans après son départ, ils sont quasiment tous encore là, de Jayson Tatum à Jaylen Brown, en passant par Marcus Smart et même Al Horford. L’an passé, les Nets avaient eu le dernier mot, et la fin de la série avait été houleuse, marquée par le geste de Kyrie Irving qui avait piétiné le logo du lutin au centre du parquet.

Il y a un mois, rebelote puisque le meneur des Nets avait expliqué que le public de Boston se comportait comme une « une petite amie éconduite qui veut une explication sur la raison de mon départ, mais qui espère toujours recevoir un texto en retour. »

Dimanche, l’accueil sera à nouveau glacial, ou plutôt bouillant, et pourtant Jayson Tatum assure que Kyrie Irving aurait aimé que la séparation se passe mieux.

« Nous en parlons et il y a certaines choses qu’il aurait sans doute souhaité faire différemment » a confié l’ailier des Celtics. « Mais je pense que cela fait partie de la vie. Personne n’est parfait, vous devez juste passer à autre chose en vieillissant« .

« J’ai appris ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire »

Un journaliste rebondit sur cette idée de regrets, et demande des précisions sur « ces choses » que Kyrie Irving aurait aimé gérer différemment. Mais Jayson Tatum ne veut pas en parler. En revanche, il tient à souligner l’influence de Kyrie Irving lors de son passage à Boston.

« Il m’a beaucoup aidé pendant deux premières années, simplement parce que j’observais une superstar » poursuit l’ailier. « J’ai pu le voir tous les jours, voir comment il travaillait sur son physique, se préparer pour les matchs et des choses comme ça. J’ai appris ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Il sera le premier à me dire ce que je pourrais apprendre de nos rencontres. »

Il y a un an, après des propos de Kyrie Irving sur le « racisme subtil » du public de Boston, Jayson Tatum l’avait déjà défendu.

« J’adore nos fans et je pense que d’une certaine manière, ils devraient agir pendant le match en supportant leur équipe et je pense que c’est ce qu’il voulait dire. Évidemment, il y a des chants contre lui mais je suppose qu’il voulait juste parler de basket et à mon avis, les gens devraient le prendre comme ça. »