Les Spurs font leurs adieux à Becky Hammon

Sur le banc des Spurs pour entourer Gregg Popovich, que des hommes. Cette nuit à La Nouvelle-Orléans, le coach des Spurs a dû faire sans son assistante, Becky Hammon. Celle-ci était indisponible pour cette manche de « play-in » qui s’est avérée être le dernier match de la saison des Spurs.

Et ainsi la dernière occasion de voir la nouvelle coach des Las Vegas Aces (WNBA) œuvrer pour les Texans. « Elle devait y aller. Ils avaient la draft lundi et le camp d’entraînement va démarrer. Elle doit se préparer. Ce n’est pas une bonne chose pour nous », regrettait Gregg Popovich avant la rencontre.

La technicienne et ancienne joueuse de 45 ans en termine ainsi à San Antonio après un long passage aux côtés du coach historique de la franchise, démarré en 2014.

« Elle a été très, comment dire… formidable. Je me suis juste habitué à ce qu’elle fait. Elle est si douée et si passionnée et les gars la respectent vraiment. C’est donc une perte de ne pas l’avoir à nos côtés. J’ai pu me nourrir d’elle, écouter ses idées, ressentir son esprit de compétition. Il y a tellement de choses que je pourrais dire à son sujet. Je lui souhaite simplement bonne chance et j’aimerais qu’elle soit là. »