Becky Hammon : « Mon cœur me disait qu’il était temps de partir »

C’était devenu un marronnier à chaque intersaison. Première assistante féminine à temps plein de l’histoire à avoir intégré un staff NBA, Becky Hammon faisait le tour des « front office » à la recherche d’un poste d’entraîneur principal, ce qui aurait constitué une grande première de plus dans le monde de la NBA.

Après avoir multiplié les entretiens et touché du doigt la possibilité d’obtenir les rênes d’une équipe NBA, l’ancienne shooteuse a fini par accepter l’offre des Las Vegas Aces en WNBA.

« Mon cœur me disait qu’il était temps de partir », a-t-elle confié pour justifier son choix de quitter la NBA pour la WNBA. « C’est ici qu’est ma place désormais. Il y a eu beaucoup de nuits blanches pour en arriver à cette conclusion. Las Vegas me voit comme un coach principal maintenant. La WNBA m’a appelée chaque année pour me proposer des postes. J’ai toujours dit : « Merci, je suis très flattée », mais je suis restée dans ma voie. Là, c’était la première fois que je me disais que j’allais écouter ».

Une pionnière en NBA malgré tout

Becky Hammon va ainsi marquer l’histoire d’une autre façon, devenant la première coach en WNBA payée un million de dollars la saison, pour un contrat de cinq ans. Même si elle n’est pas parvenue à ses fins, l’ancienne internationale russe a toutefois ouvert la voie pour d’autres joueuses aspirant à intégrer un staff en NBA.

« Les femmes sont embauchées à toutes sortes de postes maintenant. Pas seulement en NBA, mais dans toutes les ligues de sport professionnel. Quand quelqu’un dit que le curseur n’a pas vraiment bougé, c’est faux. Rien que le processus d’entretien à Portland a fait bouger les choses. C’était un excellent processus pour moi ».

Hors de question toutefois pour elle d’accepter que son retour en WNBA soit vu comme un retour en arrière. Ce changement de cap et cette nouvelle expérience seront peut-être même un tremplin pour la suite.

« Je pense que c’est ignorant de dire ça. Il est ridicule de penser que je suis au-dessus de la WNBA en tant qu’entraîneur. Je préfère être coach en WNBA, avoir ma propre organisation et diriger une équipe ».

Becky Hammon prépare déjà la saison à venir avec l’objectif d’essayer de faire mieux que la saison passée, lorsque les Aces ont terminé avec le deuxième meilleur bilan de la ligue avant de s’incliner en demi-finale des playoffs contre Phoenix. « En ce moment, je contacte tous les joueuses de l’effectif. J’établis une relation avec elles et je parle un peu des rôles qui seront attribués sur les plans offensifs et défensifs ».

Coup d’envoi de la saison WNBA le 6 mai prochain.