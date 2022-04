En plein dans l’ère du « one and done », Bennedict Mathurin (19 ans) avait lui établi un plan sur deux campagnes à Arizona. Et le prospect canadien s’y est tenu, déclarant qu’il allait présenter son nom à la prochaine Draft NBA, après deux saisons chez les Wildcats.

Meilleur scoreur de son équipe, et auteur de plusieurs cartons durant le tournoi final qui a vu Arizona rallier le Sweet Sixteen, il est le prototype du joueur extérieur NBA, avec ses qualités athlétiques et son shoot qui a énormément progressé. Il fait d’ailleurs partie du Top 15 voire du Top 10 de nombreuses « mock draft ».

Recruté par Sean Miller à Tucson, sous les ordres duquel il a tourné à 11 points pour être nommé meilleur freshman de la Pac-12 la saison passée, le gamin de Montréal a définitivement passé un cap sous la houlette de Tommy Lloyd.

« On pouvait évidemment constater qu’il était très talentueux », se souvient Tommy Lloyd. « Quand je l’ai vu la première fois, il était une sorte de poste 4 de petite taille, maigrelet mais athlétique et en déficit technique. Et puis, entre ce moment-là et la saison passée, il a appris à shooter. »

Avec 1m98 sous la toise et 95kg sur la balance, Bennedict Mathurin a le physique pour briller sur les parquets NBA. Meilleur joueur de sa conférence cette saison, après avoir tourné à 18 points, 5 rebonds et 2 passes (à 45% aux tirs dont 37% à 3-points), il a également été le meilleur joueur du tournoi final de la Pac-12, terminant également dans le deuxième meilleur cinq du pays, dans le vote de l’Associated Press.

L’été passé, Bennedict Mathurin était également l’un des joueurs phares de la Coupe du Monde des moins de 19 ans, amenant sa sélection canadienne à la médaille de bronze, derrière les États-Unis de Chet Holmgren et la France de Victor Wembanyama.