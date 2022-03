NCAA | La Big Ten domine les meilleurs cinq de la saison

Alors que le tournoi final n’en est qu’à ses prémices, l’Associated Press a révélé ces All-America Teams, et c’est un vrai plébiscite pour la conférence Big Ten qui place trois de ses joueurs dans le meilleur cinq de l’année, avec Keegan Murray (24 points, 9 rebonds) d’Iowa, Kofi Cockburn (21 points, 11 rebonds) d’Illinois et Johnny Davis (20 points, 8 rebonds) de Wisconsin.

A côté d’eux, ce sont Oscar Tshiebwe (17 points, 15 rebonds) de Kentucky et Ochai Agbaji (20 points, 5 rebonds) de Kansas qui complètent le premier cinq de la saison, tous deux parmi les grands prétendants au titre national au sein de deux têtes de série n°1 dans le tournoi final.

« J’ai appris beaucoup de choses auprès des gars l’année dernière, pour comprendre ce qu’il faut faire pour être très bon à ce niveau », explique Murray sur ESPN. « C’est un peu comme si tout s’était mis en place pour moi [cette année], tout le travail fait en amont finit par payer. On a eu du mal en début de saison mais maintenant, tout se passe bien et c’est vraiment une superbe sensation. »

Chet Holmgren dans la All-America Second Team

Dans le deuxième meilleur cinq, on retrouve également des noms bien connus, et déjà attendus au niveau supérieur en NBA très bientôt, avec Chet Holmgren (14 points, 9 rebonds, 4 contres, 3 passes) et Drew Timme (17 points, 6 rebonds, 3 passes) qui font la paire pour Gonzaga, plus Jaden Ivey (17 points, 5 rebonds, 3 passes) de Purdue et enfin Jabari Smith (17 points, 7 rebonds, 2 passes) d’Auburn plus Bennedict Mathurin (17 points, 5 rebonds, 3 passes) d’Arizona. A vrai dire, ce deuxième cinq semble quasiment plus séduisant que le premier, en tout cas, plus prometteur pour la suite de leurs carrières…

Dans le troisième meilleur cinq, il y a en fait six joueurs avec une égalité entre James Akinjo (13 points, 6 passes, 3 rebonds) de Baylor et JD Notae (18 points, 4 rebonds, 4 passes) d’Arkansas. Mais c’est bel et bien Paolo Banchero (17 points, 8 rebonds, 3 passes) de Duke qui mène la danse, seul et unique représentant de la ACC, accompagné du vétéran de Villanova, Collin Gillespie (16 points, 4 rebonds, 3 passes), de EJ Liddell (20 points, 8 rebonds, 2 passes) d’Ohio State. Le pivot contreur d’Auburn, Walker Kessler (12 points, 8 rebonds, 4 contres), complète cette belle rotation.

Enfin, les « mentions honorables » ont récompensé David Roddy (19 points, 8 rebonds, 3 passes) de Colorado State, dernier joueur écarté des meilleurs cinq, devant Armando Bacot (16 points, 12 rebonds) de North Carolina, Johnny Juzang (16 points, 5 rebonds) de UCLA, Alondes Williams (19 points, 6 rebonds, 5 passes) de Wake Forest, Tari Eason (17 points, 7 rebonds) de LSU, Zach Edey (15 points, 8 rebonds) de Purdue, Max Abmas (23 points, 4 passes, 3 rebonds) de la petite fac d’Oral Roberts en Oklahoma et Ron Harper Jr. (16 points, 6 rebonds) de Rutgers.

