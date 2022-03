March Madness | Le sang-froid de Bennedict Mathurin a sauvé Arizona

Facile vainqueur de Wright State (87-70) au premier tour du tournoi NCAA, Arizona, tête de série n°1 dans la région South, faisait face cette nuit à une adversité plus importante, les Horned Frogs de TCU (#9), pour le deuxième tour. Rien d’insurmontable non plus pour les Wildcats a priori, parmi les favoris au titre national.

Et pourtant, la troupe de Tommy Lloyd en a bavé plus que prévu. Car après une première mi-temps plutôt maitrisée (39-36), les Wildcats se sont fait très peur après la pause, particulièrement dans le « money time ».

Alors qu’ils menaient confortablement de 9 points (67-58) à 6 minutes de la fin du match, les Wildcats sont soudainement tétanisés. Plus rien ne rentre en attaque, et le momentum bascule en faveur de TCU : les Frogs entament un furieux comeback et mènent même de 3 points à (75-72) à 16 secondes du buzzer final !

Le moment choisi par Bennedict Mathurin pour prendre le match à son compte. Auteur de 21 points à ce moment de la rencontre, il hérite du ballon de l’égalisation, derrière l’arc, dans l’axe. Sans hésitation, il prend le tir, après un « cross » sur Mike Miles pour se créer de l’espace. La pastille fait mouche, le match part en prolongation.

Durant les cinq minutes de jeu supplémentaire, le « show » de Mathurin se poursuit : il ajoute 6 points à son compteur personnel, dont un panier avec la faute décisif pour donner 3 points d’avance aux Wildcats, qui s’en sortent dans la douleur (85-80), sous l’impulsion de la fin de match héroïque de leur arrière « sophomore », qui termine avec 30 points (dont 9 points inscrits à cheval entre la dernière minute du temps réglementaire et la prolongation), 8 rebonds et 4 passes.

Joueur de l’année dans la Pac-12 et sélectionné dans le deuxième cinq de la saison NCAA, l’arrière canadien sera très certainement sélectionné dans le Top 10 de la Draft en juin, et il n’en est pas à son premier carton cette saison (17.8 points, 5.7 rebonds, 2.5 passes). Mais pour Tommy Lloyd, l’enjeu énorme de ce match et le contexte dans laquelle cette victoire s’est construite rendent sa performance particulièrement spéciale.

« Ben n’a jamais peur. C’est un joueur unique, il a la capacité d’élever son niveau de jeu quand son équipe en a besoin. J’étais confiant quand il avait la balle dans les mains en fin de match. Je savais qu’il allait prendre le tir à 3-points. Et une fois qu’il l’a marqué, il a enchainé, c’était plutôt impressionnant. » appréciait le coach des Wildcats, soulagé d’avoir gagné après cet âpre combat.

L’aventure continue pour Arizona, qui fera face à Houston, dangereuse et coriace tête de série n°5, au « Sweet Sixteen ». Les Cougars ont giflé Illinois au tour précédent et auront à coeur de faire subir le même sort aux Wildcats, qui auront à nouveau besoin d’un grand Bennedict Mathurin pour continuer l’aventure dans cette March Madness.