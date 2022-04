DeMar DeRozan apprécie d’être redevenu plus scoreur à Chicago

Longtemps considéré comme l’un des outsiders pour le titre de MVP 2022, avant de rentrer dans le rang en raison avec la chute de Chicago, DeMar DeRozan a pourtant réalisé un superbe exercice 2021/22 avec les Bulls.

À tel point qu’il s’agit carrément du meilleur de sa carrière, individuellement parlant : 27.9 points, 5.2 rebonds et 4.9 passes de moyenne, à des pourcentages de réussite de 50% aux tirs, 35% à 3-pts et 88% aux lancers-francs !

Logiquement redevenu All-Star pour la première fois depuis 2018, et en route pour terminer dans une All-NBA Team, DeMar DeRozan n’a jamais semblé aussi fort et en maîtrise que depuis son arrivée à Chicago. Établissant de surcroît sa meilleure moyenne au scoring, à 32 ans passés.

« Ça témoigne uniquement de mon travail acharné et du fait que je prends soin de mon corps », livre l’ancien des Raptors et des Spurs, qui classe cette saison « au sommet » de toutes celles déjà vécues. « Ça démontre l’amour et la passion que je porte pour ce jeu. Plus je vieillis, plus je souhaite prouver que l’on peut encore progresser. »

Ne lui parlez pas d’âge

Car, dans la NBA d’aujourd’hui, DeMar DeRozan a bien du mal à supporter quelque chose : entendre que l’on est (soi-disant) vieux à partir de son 30e anniversaire.

« C’est fou car, quand je regarde certains matchs, j’entends des commentateurs dire que des joueurs de 28-29 ans sont vieux », s’étonne-t-il. « Mais qu’est-ce que ça signifie ? À partir de quel âge est-on considéré comme vieux ? Pour moi, être vieux, c’est être Tom Brady [44 ans] et il n’y a pas de Tom Brady dans cette ligue. Avoir 30-31-32 ans, ce n’est pas être vieux. Avec l’âge, vous gagnez en intelligence, vous comprenez mieux comment prendre soin de vous, comment manipuler le jeu. Tant que la passion est là, vous pouvez continuer de vous améliorer. »

Coéquipiers et observateurs ne peuvent évidemment qu’être impressionnés par les différentes sorties de DeMar DeRozan, 13 ans après son arrivée dans la ligue. En particulier ceux qui le côtoient depuis tout jeune, comme Nikola Vucevic. Déjà présent à ses côtés à l’université de USC (2008/09), le Monténégrin est toujours bluffé.

« C’est très impressionnant, et ce n’est pas comme si son record en carrière était de 14 points par match et qu’il l’a fait grimper jusqu’à 16 », explique le pivot de Chicago, en référence à la nouvelle meilleure moyenne au scoring de DeMar DeRozan. « Non, il était au-dessus des 25 points de moyenne [à 27.3], donc qu’il soit capable de faire ça après tant d’années et qu’il continue de trouver des moyens de s’améliorer, ce n’est pas aussi simple. En général, tourner à 28 points par match est compliqué, mais le faire en 13e saison, après une carrière aussi riche et réussie au scoring, ça démontre juste à quel point il se dévoue au jeu, à prendre soin de son corps et de son esprit. »

Un sentiment de revanche

Et Nikola Vucevic d’ajouter, concernant cette forme de renaissance visible à travers les performances de son coéquipier : « Les gens l’ont quelque peu enterré ces dernières années, donc qu’il puisse revenir à ce niveau et montrer qu’il est tout sauf cramé, ça en dit long sur le joueur et la personne qu’il est. »

Un sentiment de revanche justement partagé par DeMar DeRozan lui-même.

« À San Antonio, ce n’est pas comme si je marquais 40 points tous les soirs », rappelle celui qui a affiché 21.6 points, 5.3 rebonds et 6.2 passes de moyenne en trois saisons chez les Spurs. « Je me suis simplement adapté à ce que l’on me demandait. Beaucoup de personnes ont sans doute pensé que je ne pouvais plus scorer [comme avant], donc c’est vraiment rafraîchissant pour moi de pouvoir retrouver cette mentalité de scoreur. Ça fait du bien de prouver que je peux encore le faire. »

Il a ainsi terminé la saison comme 5e meilleur marqueur de la ligue (derrière Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Trae Young) mais aussi 6e joueur à tourner à —au moins— 27.5 points de moyenne dans sa 13e année —minimum— en NBA (après Bernard King, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James et Kevin Durant).