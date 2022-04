Les Clippers n’ont pas su profiter des fautes de Karl-Anthony Towns

Si on avait dit avant la rencontre aux Clippers qu’ils allaient limiter Karl-Anthony Towns à 11 points, à 3/11 au shoot, que l’intérieur allait commettre 6 fautes, ne jouer que 24 minutes et afficher un +/- de -14, ils auraient signé.

Une telle ligne de statistiques pour le leader de Minnesota aurait dû largement plomber les Wolves. Mais ce sont les Clippers qui ont fini par craquer. « On a bien exécuté notre plan de jeu, je trouve », analyse Paul George à The Athletic. « Towns était notre priorité. »

Le scénario était idéal pour les troupes de Tyronn Lue, avec un Karl-Anthony Towns qui a pris sa quatrième faute dès le deuxième quart-temps ! Mais à cet instant, Paul George et compagnie sont dans le dur offensivement. Si bien que sans l’intérieur, Minnesota termine la première période sur un 15-7.

Puis, en début de dernier quart-temps, la star des Wolves prend sa sixième et dernière faute puis laisse sa place à Naz Reid. Il reste alors plus de sept minutes à jouer, une aubaine pour Los Angeles. Sauf que, encore une fois, les Clippers craquent et s’inclinent 23-11 dans cette fin de rencontre.

Les Clippers moins bons quand Karl-Anthony Towns était sur le banc…

Ces deux moments se retrouvent dans les chiffres, qui sont très parlants : quand Karl-Anthony Towns a été sur le parquet, un tout petit peu plus de 24 minutes, les Clippers ont dominé de 14 points. Quand « KAT » était sur le banc, presque 24 minutes également, Minnesota a inscrit 19 points de plus que Los Angeles !

« Ils ont un groupe talentueux », poursuit « PG13 ». « Donc quand Towns fut absent, c’est D’Angelo Russell et Anthony Edwards qui ont élevé leur niveau de jeu. Les joueurs de complément ont également brillé dans leur rôle. Voilà ce qu’il s’est passé. On n’a pas arraché les ballons et on n’a pas été bon au rebond. On n’a pas bien appliqué notre jeu en fin de rencontre. »

Les joueurs de Chris Finch ont été remarquables pour compenser, et ils ont effectivement été aidés par les imprécisions des Californiens, en fin de première période comme dans les derniers instants de la partie.

Paul George l’a dit : dans les sept dernières minutes disputées avec « KAT » sur le banc, lui et ses coéquipiers ont été battus au rebond, ont perdu cinq ballons et shooté à seulement 4/14, sans aller sur la ligne des lancers-francs.

« Ils ont été bien meilleurs sans Towns, mais il y a des choses que j’aurais pu faire différemment », constate Tyronn Lue. « C’est une bonne équipe », ne peut qu’affirmer Reggie Jackson. « Ils sont résilients, ils ont continué de se battre. Mais je dois faire mieux pour protéger le ballon, installer les systèmes et nous trouver des shoots faciles. »