L’expérience de DeMar DeRozan aide Zach LaVine à appréhender ses premiers playoffs

Pendant longtemps, Zach Lavine a eu une étiquette de « loser », en brillant individuellement mais pas collectivement. Comme il l’a reconnu, ce statut lui a pesé et il lui a été difficile de s’en décoller. Il lui a ainsi fallu huit ans avant de connaître son premier match de playoffs, qui aura lieu ce week-end, sur le parquet de Milwaukee.

Avec les Wolves d’abord, puis avec les Bulls, ses saison n’avaient encore jamais excédé le printemps. Jusqu’à cet exercice aux airs de libération, même si tout n’a pas été parfait, loin de là. Une consécration portée par l’arrivée de DeMar DeRozan, qui a permis à ce groupe de franchir le pas.

L’ancien des Raptors et des Spurs a apporté sa science du jeu, ses qualités dans le « money time » mais aussi son expérience, lui qui a également dû patienter pendant un petit bout de temps (cinq saisons) avant de disputer son premier match de playoffs. Pour Zach Lavine, sa présence a été un repère, pour aider son équipe à vite progresser.

« On en a parlé un peu. Avec DeMar, on parle tout le temps. Nous avons beaucoup discuté de nos expériences olympiques. DeMar est très à l’aise avec ce genre de choses », a-t-il ainsi confié. « DeMar apporte une présence apaisante. Il a été au plus haut niveau. Et il a traversé des épreuves pour y arriver. Il a été capable de parler avec son expérience de ce qui nous attend ».

Deux profils et deux personnalités complémentaires

Avec les renforts de Nikola Vucevic et DeMar DeRozan, Zach LaVine a appris à partager le leadership. Et le ballon.

« Ça montre simplement que je ferai tout ce qu’il faut pour aider mon équipe à gagner. Je peux être très efficace dans n’importe quel rôle qu’on me donne et et je peux avoir un impact tout en restant moi-même », a-t-il ajouté. « Si je dois être la première option un soir ou si je dois jouer sans le ballon, c’est mon approche. En tant que leader, c’est ce que vous devez faire, tout ce qu’il faut pour gagner ».

Hors des parquets aussi, les personnalités de Zach LaVine et DeMar DeRozan collent plutôt bien.

« Je pensais que ça allait être un mariage parfait parce qu’on a un peu le meilleur des deux tableaux. Avec moi, vous avez un gars vraiment affamé qui n’a jamais été en playoffs avant. Avec lui, quelqu’un de revanchard qui a presque été au sommet. Nos attitudes se sont rencontrées. Et nous avions le même objectif ».

Reste maintenant à jouer le champion en titre dans les yeux et à essayer de le pousser dans ses derniers retranchements, pour cette première série.