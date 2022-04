Des propriétaires des Raptors et des Celtics unis pour racheter le club de Chelsea

Oligarque russe dont les avoirs ont été gelés depuis la guerre en Ukraine, Roman Abramovich est contraint de vendre le club de football de Chelsea qu’il préside depuis 2003, et il a jusqu’à jeudi pour accepter des offres de rachat. Elles ne manquent pas, et de nombreux milliardaires nord-américains se sont positionnés.

Parmi eux, deux hauts dirigeants NBA ont carrément décidé de réunir leurs fortunes puisque Steve Pagliuca, co-propriétaire des Celtics, est allé chercher Larry Tanenbaum, président du conseil d’administration de la société Maple Leaf Sports & Entertainmen. Dans le sport, cette holding détient les Raptors, les Maple Leafs, le Toronto FC et les Argonauts. À leurs côtés, on trouve aussi Eduardo Saverin, co-fondateur de Facebook.

Le but est de présenter la plus grosse offre possible alors que la concurrence ne manque pas. Parmi les autres candidatures, une est défendue par Dan Gilbert, le propriétaire des Cavaliers. Une autre implique Todd Boehly, actionnaire minoritaire des Dodgers et des Lakers.

Le club de Chelsea FC est valorisé à quatre milliards de dollars, mais aucun offre n’aurait atteint ce montant.