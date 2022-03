Un actionnaire des Lakers dans la course pour racheter le club de Chelsea ?

Visiblement, le monde de la NBA a un œil sur la situation du Chelsea Football Club, le vainqueur de la dernière Ligue des champions. Après Tilman Fertitta, le propriétaire des Rockets, ce serait du côté de Los Angeles qu’il faudrait désormais regarder.

ESPN nous apprend qu’un consortium mené par Todd Boehly, actionnaire minoritaire des Dodgers et des Lakers, ferait partie des favoris pour racheter le club londonien.

En compagnie d’un milliardaire suisse (Hansjorg Wyss) et d’un investisseur immobilier britannique (Jonathan Goldstein) Todd Boehly et son groupe seraient dans la « short list » d’après nos confrères.

Une liste restreinte que la banque de New York Raine Group est chargée d’établir après avoir reçu entre vingt et trente offres, pour la vente du club détenu par Roman Abramovich.

On rappelle que l’annonce de la vente de ce club mythique est l’une des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le mois dernier. Propriétaire depuis 2003, le milliardaire Abramovich a décidé de le vendre en assurant que c’était « dans le meilleur intérêt de ses supporteurs, de ses employés, ainsi que de ses sponsors et de ses partenaires ». Plus ou moins proche de Vladimir Poutine, il est visé par un gel de ses avoirs depuis le début du conflit.