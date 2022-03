Le propriétaire des Rockets dans la course au rachat du club de Chelsea ?

Avec une fortune estimée par Forbes à près de 6 milliards de dollars, Tilman Fertitta est de ceux capables de s’offrir à peu près tout dans le monde. Y compris un géant du football mondial. Selon Sky News, le propriétaire se serait renseigné au sujet du rachat du Chelsea Football Club, le vainqueur de la dernière Ligue des champions.

Toujours selon le média britannique, il est difficile de savoir si l’investisseur va déposer une offre de rachat lui-même d’ici la fin de la semaine, ou s’il est en pourparlers avec d’autres pour une offre conjointe. D’autres dirigeants de la grande ligue, dont le propriétaire des Kings Vivek Ranadive, auraient également des vues sur le club anglais.

On rappelle que l’annonce de la vente de ce club mythique est l’une des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Propriétaire depuis 2003, le milliardaire Roman Abramovich a décidé de le vendre en assurant que c’était « dans le meilleur intérêt de ses supporteurs, de ses employés, ainsi que de ses sponsors et de ses partenaires ». Plus ou moins proche de Vladimir Poutine, il est visé par une batterie de mesures depuis le début du conflit.

Celui-ci espérerait tirer au moins 3 milliards de livres sterling de la vente du club de l’Ouest londonien. Une offre saoudienne, d’un montant légèrement inférieur, viendrait d’être mise sur la table.