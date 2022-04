Une KD 15 aux couleurs des Nets

La date de sortie de la KD 15 serait imminente, et au rythme où tombent les différents coloris de la nouvelle chaussure signature de Kevin Durant, on peut espérer une annonce dans le courant du mois d’avril !

Dernière déclinaison en date, cette version visiblement inspirée des couleurs des Nets, avec un « swoosh » et le col intérieur en noir pour accompagner une tige mêlant blanc et gris. L’ensemble repose sur une semelle couleur « tan », tandis que le logo « KD » apparaît en bleu et vert sur la languette.

Encore un peu de patience avant d’en savoir plus sur le prix et la date de sortie de la KD 15.









(Via SneakerNews)

