Les premières images officielles de la KD 15 !

C’est la grosse nouvelle de la journée. Alors qu’elles avaient déjà été aperçues aux pieds de Kevin Durant lors de séances d’échauffement, Nike a officiellement dévoilé les premiers clichés de la KD 15 !

On reste sur un modèle Low mais cette fois, plus de sangle comme sur la KD 14. La tige semble quant à elle articulée entre une partie visible en mesh à l’avant, habillé par des motifs « paisley » en l’occurrence, recouverte sur l’empeigne par des matériaux plus rigides, sur lequel le « Swoosh » ressort ici en jaune sur fond noir, tandis que la partie « moulée » au niveau du talon complète l’ensemble.

La languette, sur laquelle figure le logo « KD » contraste également avec des motifs originaux, tandis que les lacets ressortent ici en bleu clair, tout comme le col intérieur. A noter également la présence de l’inscription « Easy » et du numéro « 07 », correspondant à celui de son maillot, respectivement sur la tirette et en bas du talon.

La KD 15 pourrait être commercialisée dans le courant du mois d’avril. Plus d’infos à venir !

