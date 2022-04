Patrick Williams va attaquer les playoffs avec un record en carrière

Ce dernier match entre Wolves et Bulls n’avait pas un grand intérêt. En effet, côté Chicago, Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic ne jouaient pas. En face, Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell étaient aussi absents.

Comme ailleurs, à Denver pour Austin Reaves et les Lakers par exemple, ces absences ont permis à d’autres joueurs de briller. Pour Chicago, c’est Patrick Williams qui a le plus profité de ces circonstances exceptionnelles.

L’ailier-fort a ainsi marqué 35 points à 10/21 au shoot et 3/4 à 3-pts, avec 4 rebonds et 4 passes en 41 minutes. Jamais il n’avait autant joué, shooté et marqué dans un match en deux saisons.

« Je ne savais pas, jusqu’à la fin du match, que j’en étais à 35 points », explique-t-il à The Athletic. « J’ai simplement joué. Comme je le dis depuis deux ans maintenant, je fais tout ce qui est nécessaire pour que l’équipe gagne. L’équipe voulait que je sois agressif, car c’est comme ça que je l’aide. On me demande ça depuis deux ans. Ça ne tient qu’à moi, j’ai confiance pour le faire. Je l’ai prouvé, non seulement dans cette rencontre, mais avant aussi et la saison passée. »

« Quand il est avec DeRozan et LaVine, ou même Vucevic, il doit choisir ses positions pour être agressif »

Cette agressivité se traduit aussi par des ballons perdus (5), mais comme le numéro 4 de la Draft 2020 revient encore de blessure, ce n’est pas l’essentiel à retenir de sa performance. L’important, c’est sa capacité à marquer, à faire mal à la défense puisqu’avant ce match, depuis son retour, il ne tournait qu’à 7.7 points de moyenne.

« Je n’ai pas arrêté de lui dire de continuer », raconte Zach LaVine. « Je voulais le voir shooter 30 fois dans cette partie. Il ne pourra pas toujours shooter autant, mais on a besoin qu’il joue comme ça. Avoir un match comme ça en fin de saison, ce n’est pas seulement une façon de se montrer, mais c’est aussi une façon de démontrer ce qu’il est capable de faire. C’est bien pour nous et pour sa confiance. »

Avec un tel match avant les choses sérieuses, Patrick Williams peut-il être l’étincelle qui manque aux Bulls depuis quelques semaines, pour le premier tour des playoffs face à Milwaukee ? Encore faut-il qu’il garde ce niveau avec les titulaires…

« Quand il est avec DeRozan et LaVine, ou même Vucevic, il doit choisir ses positions pour être agressif », analyse Billy Donovan. « Il y a des opportunités pour lui de le faire et, dans cette rencontre, je lui ai donné plusieurs actions pour cela. Il a très bien commencé. Même après des tirs ratés, des ballons perdus, il n’a pas été passif ni baissé les bras. Il a maintenu son niveau d’agressivité. »