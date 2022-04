Carmelo Anthony fier de cocher la case « J’ai joué avec LeBron »

Un à un, les joueurs vedettes des Lakers vont tirer le bilan d’une saison complètement ratée. Après Russell Westbrook qui souhaite une seconde chance, et Anthony Davis persuadé que son duo avec LeBron peut conquérir à nouveau un titre, c’est au tour de Carmelo Anthony de s’exprimer. À 37 ans, Melo rêvait de décrocher sa première bague, et il ne connaîtra même pas la joie des playoffs…

« Je pense que le début de réponse commence de manière individuelle » estime Carmelo Anthony. « Chaque individu doit se regarder dans un miroir et se demander ce qui s’est passé, ce qu’il aurait pu faire de mieux, ce que nous aurions pu faire de mieux. Et je pense qu’une fois que vous commencez de manière individuelle, lentement vous arriverez à la réponse … Vous devez d’abord vous regarder en face. Ensuite, tout le monde doit assumer ses responsabilités. Nous en avons tous fait partie. Ce n’était pas uniquement les entraîneurs. Ce n’était pas uniquement les joueurs. Nous en avons tous fait partie. Et je pense que, ensemble, nous devrions tous ressentir et assumer la responsabilité des choses qui ne sont pas allés dans notre sens. »

Free agent cet été, Cafrmelo Anthony va-t-il signer pour une nouvelle saison avec les Lakers, ou se laisser tenter par un nouveau challenge ? Pour l’instant, il n’en parle pas.

« C’était un nouveau chapitre pour moi, et je peux désormais dire que je l’ai vécu » poursuit-il. « Je peux enfin cocher la case « J’ai joué avec LeBron ». J’ai joué avec AD (Anthony Davis). Sur le papier, on avait une équipe phénoménale. Sur le papier. À titre personnel, j’ai réalisé une bonne saison. Simplement parce que j’étais heureux d’être ici, que j’ai été compétitif et que j’ai assumé mon rôle dans l’équipe. Il y a eu de bons jours, il y a eu de mauvais jours, mais on s’en est sorti, et je m’en suis sorti. »