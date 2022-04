Anthony Davis croit toujours en son duo avec LeBron James

La saison cauchemardesque des Lakers est terminée. Attendus comme une des équipes phares de la campagne après leur recrutement très « bling bling », les Lakers ont plutôt ressemblé au radeau de la Méduse qu’à un favori au titre.

Présentant finalement le 22e meilleur bilan de la Ligue, à 33 victoires et 49 défaites, les Lakers ont clairement manqué de cohésion. Entre blessures, méformes individuelles et défense absente, la franchise a fait honte à son glorieux passé en n’arrivant même pas à se hisser au niveau du « play-in » dans la conférence Ouest.

« Je pense qu’à nous deux, on peut »

Cela dit, malgré une deuxième saison bien décevante depuis le titre acquis dans la « bulle » d’Orlando, Anthony Davis ne veut pas encore enterrer son duo avec LeBron James. L’intérieur star des Lakers reste persuadé que sa doublette avec King James peut ramener les Lakers sur le devant de la scène la saison prochaine.

« Je pense qu’à nous deux, on peut. On a montré qu’on pouvait le faire », assure-t-il sur ESPN. « Je ne sais pas si c’est quelque chose qu’on doit simplement réévaluer pendant l’intersaison avec les gens des bureaux. Mais lui et moi, on va parler de cette saison et on va voir ce qu’on voudrait faire pour la saison prochaine pour trouver des solutions. On va revenir unis collectivement, pour retrouver cette mentalité de champion qu’on avait la première année. Ça va être une discussion intéressante pour savoir ce qui a changé. On a eu des blessures mais même quand on était en bonne santé, on n’a pas réussi à exprimer notre plein potentiel. Pour je ne sais quelle raison… On veut se remettre en selle et revenir à ce pedigree de champion que nous, les joueurs, on se sent capable d’assumer. »

Limité à 40 apparitions seulement cette saison, à cause de blessures au genou et au pied, Anthony Davis a tourné à 23 points, 10 rebonds et 3 passes de moyenne.

Une production en hausse par rapport à la saison passée, mais comme pour son compère LeBron James, ses statistiques individuelles sont un trompe-l’œil tant le collectif californien a semblé désuni et désordonné…

Renonçant en tout cas à passer sur le billard pour son pied droit en cours de saison, Anthony Davis a précisé qu’il pourrait passer une IRM cette semaine pour évaluer la gravité de sa blessure : « Je vais prendre un peu de temps de repos et je vais revenir pour me préparer pour la saison prochaine. »

« Tout le monde doit prendre sa part de responsabilité »

Avec seulement 21 matchs ensemble pour le trident composé de Westbrook – Davis – James, pour 11 victoires et 10 défaites, les Lakers n’ont jamais vraiment pu se rendre compte de la force de frappe qu’ils possédaient.

« Ne pas avoir pu enchaîner les minutes ensemble est ce qui nous a fait vraiment mal », confirme Anthony Davis. « Je pense que si on avait été ensemble sur le terrain, ou même si deux sur les trois avaient pu jouer ensemble, on aurait pu gagner des matchs. Mais même ça, ça n’a pas marché. »

Pointé du doigt toute la saison avec des stats en chute libre et une sélection de tirs pour le moins douteuse, Russell Westbrook ne doit pas devenir le seul bouc-émissaire de l’échec cuisant des Lakers cette saison. Pour Anthony Davis, il ne s’agit pas d’enfoncer l’ancien MVP de la Ligue avec Oklahoma City mais plutôt de partager les responsabilités de ce naufrage.

À défaut d’avoir joué collectivement sur les planches, essayons au moins de présenter un front uni avant d’affronter une intersaison encore brûlante…

« Russ n’est pas un « one-man show ». Il ne peut pas battre une équipe à lui seul. C’est tout le monde. C’est moi aussi, du fait que je n’ai pas pu jouer. C’est Bron, qui lui non plus n’a pas pu jouer [tous les matchs]. Tout le monde. Les entraîneurs. Tout le monde doit prendre sa part de responsabilité. Russ, ce n’était pas de sa faute. (…) Quand je suis arrivé ici, je ne jouais pas de la même manière. Bron a aussi dû changer son jeu. Tout le monde a dû changer son jeu et faire des sacrifices. C’était dur pour [Russ] de s’adapter à ça. »