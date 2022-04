Kyrie Irving : à la recherche du temps perdu

Drôle de saison chez les Nets. Il y a quelques mois, personne n’imaginait Brooklyn passer par la case « play-in », et ceux qui pensaient revoir Kyrie Irving en tenue, face aux règles sanitaires et à son refus de se faire vacciner, n’étaient guère plus nombreux.

Pourtant, au lendemain de la dernière journée de saison régulière, ces deux propositions sont vraies : Brooklyn affrontera Cleveland en « play-in », avec son meneur de jeu sur le parquet. Sans oublier Ben Simmons, qui se fait toujours attendre…

Une aubaine pour la NBA, comme le rappelle l’ancien joueur des Celtics, ainsi qu’un grand moment à venir pour lui, après une fin de saison palpitante déjà qualifiée de « mini March Madness ».

Dix-huit matches de playoffs depuis son départ de Cleveland

« Je crois qu’en coulisses, on félicite celui qui a inventé ça », explique Kyrie Irving à ESPN. « La saison passée, il y avait Stephen Curry et LeBron James, cette année, c’est Kevin Durant et moi. Du côté de l’Ouest, ce sont les Wolves contre les Clippers. En coulisses, on doit se dire que ça marche bien. Pour moi, en tant que compétiteur, c’est comme un Game 5, Game 6 ou Game 7 de playoffs : il faut gagner. Tout va se jouer selon la volonté, le talent, le physique, la préparation. Il faut se préparer à tout car on ne sait jamais ce qu’il peut arriver dans des matches comme ça. Je suis impatient. »

Le champion 2016 va retrouver le goût des grands matches car depuis son départ de Cleveland en 2017, il n’a joué que 18 matches de playoffs. De plus, son aventure à Brooklyn avec Kevin Durant est très contrastée puisqu’en trois saisons, il n’a joué qu’un peu plus de 100 rencontres avec les Nets…

« Pour être honnête, je n’ai pas eu les trois dernières saisons que je voulais. De la bulle, à ma blessure au second tour la saison passée, en passant par cette année… J’avais 27 ans et me voilà à 30 ans, et je n’ai eu que des aperçus de mes propres attentes. Le temps de se préparer pour mardi soir, je suis heureux d’avoir quelques heures pour réfléchir à mon parcours. Je ne prends rien pour acquis. »