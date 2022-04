Kyrie Irving se prépare à vivre une « mini March Madness »

Même s’il a raté deux éditions à cause de blessures, Kyrie Irving a toujours connu les playoffs depuis 2015. Mais cette année, il lui faudra passer par le « play-in » pour poursuivre cette série, et le meneur des Nets découvre ainsi la pression des matches de fin de saison régulière pour être le mieux placé possible.

« Je n’ai jamais été dans une situation comme celle-ci où, en fin de saison, tous les matchs comptent » a confié Kyrie Irving mardi. « Habituellement, on essaie de peaufiner son jeu, de bosser sur des détails, de se reposer. Mais là, je joue 40 minutes en fin de saison, et c’est probablement la première fois de ma carrière. Même quand je pense à mes trois premières années à Cleveland, nous ne gagnions pas autant de matchs vers la fin de la saison, il n’y avait pas autant de pression. »

À propos de pression, il ajoute : « Je pense qu’il y avait déjà sans doute la propre pression qu’on s’imposait. Il s’agit d’avoir en tête de gagner maintenant, et bien qu’il y ait cette pression, nous sommes là pour durer et nous allons juste jouer de manière libérée et faire tout ce que nous pouvons pour préparer ce tournoi de play-in. »

Tout gagner pour finir 7e

Une perspective qui lui fait penser au tournoi NCAA. « Ce n’est pas le moment de se voiler la face. C’est la fin de la saison et nous avons l’impression de vivre une mini March Madness, en faisant en sorte d’être prêts. »

Huitième pour l’instant, les Nets ont virtuellement deux chances de se qualifier. On connaît d’ailleurs les noms des quatre barragistes à l’Est (Cleveland, Brooklyn, Atlanta et Charlotte), mais pas question de calculer en ciblant telle ou telle équipe.

« Peu importe l’adversaire. On va se préparer » rétorque Kyrie Irving, interrogé avant la rencontre face à Houston. « Ce sera du quitte-ou-double, un match à élimination directe. C’est comme ça. On ne peut pas prédire l’avenir, et à chaque fois que je l’ai fait, Dieu trouvait un moyen de m’humilier. Je vais prendre les choses au jour le jour, comme je l’ai dit toute l’année. Et match après match. Je ne peux pas penser à l’idée de gagner les quatre matches, ou bien de savoir qui on va affronter si on fait 3v-1d ou 2v-2d… Je ne peux même pas y penser ».

On va le faire pour lui : si les Nets gagnent tous leurs matches, ils finiront 7e et auront l’avantage du terrain au « play-in ». En cas de victoire face au 8e, ils affronteront le numéro 2 de leur conférence, et c’est toujours la plus grande incertitude à ce sujet car Boston, Milwaukee et Philadelphie ont exactement le même bilan !