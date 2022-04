Les enjeux de la dernière journée de saison régulière

Comme le calendrier le propose chaque année, la saison régulière se termine sur un feu d’artifice avec 15 rencontres entre 21h30 et 3h30 du matin. La NBA a eu la bonne idée de grouper les matches avec un enjeu commun car il y a effectivement des rencontres décisives pour les playoffs, et même le « play-in » à l’Est.

Gros plan sur les enjeux de cette dernière journée.

CONFERENCE EST

PLAYOFFS

Le Heat est assuré de terminer numéro de la conférence Est, et donc d’affronter le dernier qualifié du « play-in ».

Pour les places 2 à 4, le suspense reste total. Les Bucks, qui affrontent les Cavaliers, ont leur destin entre les mains. Une victoire face à Cleveland ou une défaite des Celtics face aux Grizzlies, et Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers finiront 2e.

Si les Bucks s’inclinent et que Boston s’impose à Memphis, les Celtics seront 3e grâce au tie-breaker suivant : un meilleur bilan contre les équipes de l’Est qualifiées pour les playoffs.

Actuellement 4e, les Sixers peuvent terminer 3e s’ils dominent les Pistons et que les Celtics s’inclinent à Memphis. Philly ne peut plus terminer 2e.

Toronto et Chicago sont assurés de terminer 5e et 6e.

PLAY-IN

Les Nets (43-38) ont le tie-breaker sur les Hawks.

Les Hornets (42-39) ont le tie-breaker sur les Nets.

Les Hawks (42-39) ont le tie-breaker sur les Hornets.

Les Cavaliers (43-38) n’ont aucun tie-breaker.

Si les Nets et les Cavaliers s’inclinent, et que les Hawks et les Hornets gagnent, les quatre équipes terminent avec le même bilan (43-39) : Brooklyn 7e, Atlanta 8e, Charlotte 9e et Cleveland 10e.

Si Brooklyn gagne, que Cleveland perd et que les Hawks et les Hornets gagnent : Brooklyn 7e, Atlanta 8e, Charlotte 9e et Cleveland 10e.

Si Cleveland gagne, que les Nets perdent, et que les Hawks et les Hornets gagnent : Cleveland 7e, Charlotte 8e, Brooklyn 9e et Atlanta 10e.