Joel Embiid, premier pivot à atteindre les 30 points par match depuis Moses Malone

Joel Embiid finira certainement la saison avec le titre de meilleur scoreur. Même s’il ne marque pas ce soir, face à Detroit, le pivot des Sixers va ainsi boucler la campagne avec au moins 30,1 points de moyenne par match.

Pour le dépasser sur la ligne d’arrivée, Giannis Antetokounmpo (29.9 points par match) doit ainsi inscrire près de 50 points de plus que le pivot camerounais, à Cleveland. Cela signifie qu’il doit quasiment marquer 60 points si Joel Embiid se contente de 10 points. Autant dire que c’est mission impossible pour le « Greek Freak », qui a en plus certainement d’autres objectifs en tête pour cette ultime rencontre de la saison.

Ce qui est sûr, c’est que Joel Embiid sera en tout cas le premier pivot à dépasser la barre des 30 points inscrits par match depuis… Moses Malone, lors de la saison 1981/82.

D’ailleurs, seuls cinq pivots ont atteint cette moyenne dans l’histoire : Wilt Chamberlain (7 fois), Kareem Abdul-Jabbar (x3), Bob McAdoo (x3) Walt Bellamy (x1) et donc Moses Malone (x1). David Robinson (29.8) n’était pas très loin en 1993/94, et Shaquille O’Neal l’aurait sans doute dépassé plusieurs fois, s’il avait été plus adroit aux lancers.

LA LISTE DES MEILLEURS PIVOTS SCOREURS DEPUIS 1981