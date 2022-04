Ce dimanche, et pour la première fois depuis 2015, les Pacers seront en vacances à l’issue du dernier match de la saison régulière. La saison passée, ils n’avaient pas atteint les playoffs mais néanmoins disputé le « play-in », et cette année, ce ne sera pas le cas.

Indiana aura pourtant les yeux sur le « play-in » et sera très attentive aux résultats des Cavs. Pourquoi ? Il faut remonter au transfert de Caris LeVert, entre les deux équipes dans le courant de saison, pour le comprendre.

Cleveland avait en effet récupéré l’ailier en échange notamment de Ricky Rubio et d’un premier tour de Draft 2022 (plus un second tour en 2022 et un autre en 2027). C’est ce premier tour qui est en jeu puisqu’il est protégé. C’est-à-dire que les Pacers ne l’auront que si les Cavaliers font les playoffs. Si ces derniers ne passent pas le « play-in », ils conserveront donc leur premier tour de Draft.

« Je suis conscient de ça, oui », affirme Rick Carlisle pour l’Indy Star. « Mais si j’ai appris quelque chose en 38 ans dans la NBA, c’est que regarder des matches pour soutenir une équipe, ou espérer qu’elle ne perde, ça ne mène nulle part. Ce qui est se passe à l’extérieur reste à l’extérieur. On doit d’abord se concentrer sur nous. »

Si Cleveland échoue à rejoindre les playoffs, tout ne sera pas perdu pour les Pacers. Ce premier tour 2022 se transformera en premier tour 2023 et le processus se répétera la saison prochaine : il ira dans l’Indiana si les Cavaliers jouent les playoffs en 2023.

En cas de nouvel échec de la franchise de l’Ohio à l’issue de l’exercice 2022/23, ce premier tour deviendra un double second tour pour Cleveland, en 2025 puis en 2026.