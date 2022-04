Josh Richardson, le jeune vétéran des Spurs

Envoyé de Boston à San Antonio en échange de Derrick White, le soir de la « trade deadline » en février, Josh Richardson s’éclate dans le Texas. Sur le plan sportif tout d’abord, puisqu’il tourne à 11.1 points de moyenne en 19 matches avec les Spurs, qui ont gagné 11 de ces 19 rencontres, mais surtout sur le plan humain.

Au sein du jeune vestiaire des Spurs en reconstruction (et tout de même qualifiés pour le « play-in »), l’ancien joueur du Heat, des Sixers et des Mavericks fait figure de vétéran à seulement 28 ans.

« Car il est un peu plus âgé que le reste de nos gars, il a naturellement endossé un rôle de leader. Il possède un excellent sens de l’humour, les gars adorent être à ses côtés » note Gregg Popovich, avant de très justement mettre en lumière l’apport important de l’arrière sur le terrain. « On a connu pas mal de petites blessures pénibles, et en conséquence il a obtenu du temps de jeu et en a tiré profit. Il nous a aidés.«

Toujours très enthousiaste, le principal intéressé ne cachait pas sa satisfaction d’avoir trouvé, à San Antonio, une situation stable qui lui permet de relancer sa carrière, après plusieurs transferts. « C’est super jusqu’à maintenant. Les gars sont géniaux, je m’habitue à mon rôle d’ancien, c’est sympa. C’est la première fois que je suis dans une situation pareille, et j’adore. Je suis une prolongation du coach sur le terrain, ça me plait beaucoup. »

Le mentor de Josh Primo

Comme Luol Deng l’avait fait pour lui à Miami durant sa saison rookie (2015/16), Josh Richardson s’assure de transmettre son savoir aux jeunes du club. En particulier à Josh Primo, le rookie qu’il a pris sous son aile.

À seulement 19 ans, l’ancien d’Alabama a tout à apprendre dans la ligue, et l’expérience de « J-Rich » lui est logiquement précieuse. « Il m’a beaucoup aidé, à rester confiant, à croire en mon travail. Il m’aide à être davantage confiant et n’hésite pas à m’aiguiller sur ce que je dois améliorer dans mon jeu » explique ainsi l’arrière.

« Je suis impressionné par son évolution d’un point de vue psychologique » résume Josh Richardson au sujet de son jeune poulain. « Son mental s’endurcit, sa confiance grandit. Tous les jours j’essaye d’instiller cette confiance en lui. Car il sait jouer, il sait prendre les bonnes décisions. Le reste dépend de sa confiance. »

L’ancien pensionnaire de l’université de Tennessee admet même qu’il pousse le jeune Primo à aiguiser ses talents en « trashtalking » : « Je parle tout le temps, je n’ai pas peur de le faire. Je n’ai pas peur de franchir la limite. Donc un gars comme moi, si je le vois en train de parler, je vais l’encourager à continuer » conclut-il avec humour.