Stanley Johnson n’aurait jamais imaginé vivre une telle saison

« Jamais de la vie » Stanley Johnson ne l’aurait imaginé. Jamais l’ailier, en débarquant à Los Angeles fin décembre 2021, n’aurait anticipé une telle trajectoire dans sa carrière et une telle évolution des événements pour les Lakers.

Lorsqu’il décroche son premier contrat de dix jours, sa nouvelle équipe dispose certes d’un bilan négatif (16v-18d) mais occupe encore le 7e place de sa conférence. Un départ poussif qui sera bientôt de l’histoire ancienne s’imagine-t-on alors sans doute en interne.

Sauf qu’entre les pépins physiques d’Anthony Davis et de LeBron James, les difficultés d’adaptation de Russell Westbrook ou les expérimentations de Frank Vogel, l’équipe, initialement programmée pour retrouver les sommets de la ligue, n’a jamais décollé. Pire, elle n’est même pas parvenue à se qualifier ni pour les playoffs, ni pour « play-in »…

« Même en tant que simple fan de l’équipe, jamais de la vie je n’aurais imaginé, surtout quand j’ai signé ici, qu’on se retrouverait dans cette situation. Dieu se moque parfois de nos plans », formule l’ailier.

Ce dernier considère que cette saison doit ainsi servir de leçon aux Lakers, qui jouaient donc leur dernier match à la Crypto.com Arena, cette nuit contre le Thunder. « Cet été, on devrait tous avoir ça en tête et si c’est désagréable, alors on devra faire quelque chose à ce sujet. On a l’occasion de s’améliorer sur le plan basket individuellement et collectivement à tous les niveaux. Beaucoup d’entre nous sont assez remontés par rapport à (cette saison). On ne nous doit rien, on a eu ce qu’on méritait. Ça fait de la peine que ce soit notre dernier match (à domicile). »

Un dernier match devant les fans locaux dont il a tout de même tiré profit. L’ailier a signé son match le plus productif depuis son arrivée avec 21 points (8/16 aux tirs) et 8 rebonds. Cette nouvelle belle sortie est susceptible de convaincre les dirigeants de compter encore sur lui la saison prochaine. On rappelle que l’intéressé est sous contrat avec les Lakers pour la saison 2022-2023 mais cette année à 2,3 millions de dollars est sous option de la franchise.

« J’espère avoir suffisamment bien joué pour qu’ils me reprennent, affiche le 8e choix de la draft 2015, qui a relancé sa carrière après un passage infructueux à Toronto. Je suis passé par toute l’organisation des Lakers cette année, de la G-League à la NBA. J’adorerais avoir l’opportunité de passer un été entier ici et de m’imprégner de ce qu’ils font. »