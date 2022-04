Stats & Highlights | Soirée tranquille pour Charlotte et New Orleans

Même si les Hornets et les Pelicans ont leur billet pour le « play-in », les derniers matches de saison régulière ont encore un intérêt pour eux. Ils s’agit de déterminer leur place au classement.

Avec sa large victoire contre Orlando, Charlotte ne bouge pas de la dixième place mais suit le rythme des Nets et des Hawks, qui n’ont qu’une victoire d’avance.

Pour les Pelicans, faciles vainqueurs des Blazers, la soirée est parfaite : San Antonio a perdu et il ne manque plus qu’une victoire à décrocher, ou une défaite des Texans à attendre, pour assurer la neuvième place, et ainsi avoir l’avantage du terrain pour le premier match du « play-in » face à ces même Spurs.

Charlotte – Orlando : 128-101

L’événement du match fut sans doute cette petite échauffourée en dernier quart-temps, puisque la rencontre était pliée depuis longtemps et fut sans aucun suspense. Robin Lopez, Admiral Schofield et Montrezl Harrell ont été expulsés, ce qui n’a rien changé à la partie, Charlotte ayant déjà 25 points d’écart à ce moment-là.

Ce fut trop facile pour LaMelo Ball et Terry Rozier, 48 points à eux deux, face à une équipe d’Orlando diminuée et sans solutions offensives. James Borrego a pu tranquillement vider son banc en dernier quart-temps.

Hornets / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Washington 34 4/7 1/2 1/2 0 6 6 2 2 1 3 2 +16 10 14 M. Bridges 24 4/12 1/5 4/4 0 6 6 2 1 1 1 0 -6 13 13 M. Plumlee 15 1/2 0/0 2/4 3 3 6 1 2 0 3 2 -8 4 7 L. Ball 35 10/21 4/10 2/2 0 8 8 9 1 4 3 0 +12 26 33 T. Rozier 26 9/17 2/7 2/2 3 5 8 3 1 1 0 1 +2 22 27 J. McDaniels 16 2/4 0/1 2/2 0 3 3 3 3 1 0 2 +31 6 13 K. Jones 3 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -3 2 3 J. Thor 5 0/1 0/1 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 +5 1 1 C. Martin 22 3/3 1/1 0/0 0 4 4 1 0 0 0 0 +3 7 12 M. Harrell 20 6/6 0/0 2/3 0 2 2 2 2 1 0 2 +31 14 20 N. Richards 5 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 +5 0 2 K. Oubre Jr. 24 5/9 2/5 4/6 1 5 6 1 3 0 0 0 +41 16 17 J. Bouknight 4 0/2 0/0 0/0 1 2 3 3 0 0 1 0 +4 0 3 I. Thomas 8 3/6 1/2 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 +2 7 6 Total 48/91 12/34 20/27 10 46 56 29 17 9 11 10 128 Magic / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 34 8/15 4/11 0/0 1 6 7 4 2 3 0 2 +6 20 29 M. Wagner 28 6/10 2/5 3/4 1 4 5 3 5 0 2 0 -1 17 18 M. Bamba 5 1/2 0/1 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 +4 2 5 M. Fultz 24 6/11 0/1 0/0 0 5 5 6 0 0 4 0 -3 12 14 J. Suggs 16 2/6 1/4 0/0 0 2 2 3 2 2 1 0 -7 5 7 A. Schofield 19 2/9 2/5 2/2 1 4 5 0 1 0 2 0 -22 8 4 I. Brazdeikis 31 4/15 1/7 3/4 2 3 5 1 3 1 1 1 -27 12 7 R. Lopez 20 0/2 0/0 1/2 2 2 4 2 4 0 1 0 -26 1 3 R.J. Hampton 35 5/13 1/3 1/1 1 7 8 5 1 0 4 0 -34 12 13 D. Cannady 28 4/12 4/11 0/0 0 0 0 1 3 0 1 1 -25 12 5 Total 38/95 15/48 10/13 8 35 43 27 22 6 16 4 101

New Orleans – Portland : 127-94

Les Blazers n’y sont plus depuis quelques semaines déjà, mais face à une équipe motivée comme New Orleans, l’écart a été flagrant. Portland a perdu 22 ballons et laissé les Pelicans prendre 23 rebonds offensifs !

Ce fut donc une promenade de santé pour CJ McCollum, Jonas Valanciunas et compagnie, même en l’absence de Brandon Ingram. Une soirée idéale pour eux : la victoire était importante pour la course au « play-in » et Willie Green a pu faire tourner.