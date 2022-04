Sans forcer, les Warriors dominent des Lakers sans leurs stars

Dans un match à l’intensité mesurée, il aura fallu un 15-2 des Warriors en troisième quart-temps signé de la « second unit » et un Klay Thompson bouillant pour distancer des Lakers privés de LeBron James, Anthony Davis, et Russell Westbrook. Talen Horton-Tucker en a profité pour atteindre la barre des 40 points, un nouveau record en carrière.



Derrière 21 points du duo Austin Reaves – Talen Horton-Tucker, les Lakers avaient pris le meilleur départ face à des Warriors qui sont rentrés dans le match la fleur au fusil, comme en attestent leur six ballons perdus (32-27). Andre Iguodala, grâce à sa défense et sa vista, et Klay Thompson, par son adresse, lancent un 15-4 qui réveille Golden State. Malik Monk et Horton-Tucker font de la résistance mais les Warriors virent en tête à la pause (65-62).

Au retour des vestiaires, on a droit au même scénario qu’en première mi-temps. Les Lakers entament par un 8-0 grâce à Malik Monk alors que la défense des Warriors est aux abonnées absentes. Le retour en jeu d’Iguodala et de Payton II inverse toutefois la tendance. Golden State prend dix longueurs d’avance (91-81), et le sursaut de Jordan Poole, jusqu’ici distributeur, leur permet de gérer tranquillement la fin de match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ovation pour Tim Hardaway. Alors que le spectacle sur le terrain laissait à désirer en premier quart-temps, le Chase Center s’est levé pour célébrer Tim Hardaway, l’une des ancienne gloires de la franchise, nommé Hall of Famer la semaine dernière. Les Warriors avaient mis les petits plats dans les grands puisque ce sont Chris Mullin et Mitch Richmond, anciens coéquipiers d’Hardaway, qui l’ont introduit au public de San Francisco. Ce trio, plus connu sous le surnom de Run TMC, a joué deux saisons chez les Warriors en 1989/90 et 1990/91, et c’était le trio le plus prolifique de la ligue lors de leur deuxième saison sous les ordres de Don Nelson.

– Le banc de Golden State fait la différence. Steve Kerr peut se satisfaire de deux facteurs dans la victoire des Warriors : le rythme trouvé par Klay Thompson et l’impact de son banc. Ce sont en effet les entrées d’Andre Iguodala, de Gary Payton II, de Nemanja Bjelica, et d’Otto Porter Jr. qui ont permis aux Warriors d’hausser leur intensité sur des périodes de 3 à 5 minutes lors de chaque quart-temps. Le 15-2 en troisième quart-temps est venu par ce groupe, auquel il faut ajouter Klay Thompson. Longtemps absents, Iguodala et Payton feront partie intégrante de la rotation de Steve Kerr pendant les playoffs.

– Talen Horton-Tucker saisit sa chance. Sans LeBron James, Anthony Davis, et Russell Westbrook, Frank Vogel a mis la balle dans les mains d’Horton-Tucker et ce dernier n’a pas laissé passer son opportunité. Dans l’ombre toute la saison, l’arrière des Lakers a montré tout l’étendue de son répertoire en attaquant le cercle avec force mais en sachant également punir la défense à mi-distance. Son tir à 3-points reste problématique mais ces derniers matchs pourraient permettre aux Lakers de le montrer en vue d’un potentiel transfert cet été.

TOPS/FLOPS

✅ Klay Thompson. Seul Warrior en rythme pendant toute la rencontre, le Splash Brother a continué sur la lancée de sa fin de match face au Jazz, terminant avec 33 points à 6/10 à 3-points.

✅ Jordan Poole. En feu depuis plus d’un mois, Poole a été discret pendant trois quart-temps avant de hausser le ton en fin de match. En marquant 19 points, il a vu sa série de matchs à 20 points ou plus s’arrêter à 17 matchs mais ses 11 passes décisives constituent un nouveau record en carrière.

✅ Talen Horton-Tucker. L’arrière des Lakers s’est offert un nouveau record en carrière avec 40 points à 15 sur 28 aux tirs.

✅ Malik Monk. Monk a lui aussi profité de l’absence des stars des Lakers pour briller face à la défense trop passive des Warriors pendant trois quart-temps. Il a terminé avec 24 points.

⛔ Draymond Green. À l’image de son équipe, Green a été deux tons en dessous pendant la plupart du match, enchainant les erreurs indignes de sa réputation. Il a tout de même délivré 7 passes décisives

⛔ Le banc des Lakers. Si le banc des Warriors a fait la différence, celui des Lakers a été transparent, avec seulement 12 points, contre 45 pour leurs adversaires.

LA SUITE

Golden State (51-29) : les Warriors partent en déplacement pour leur deux derniers matchs de la saison samedi à San Antonio et dimanche à La Nouvelle Orléans.

Los Angeles (31-49) : les Lakers enchainent en back-to-back à domicile contre le Thunder.