Bousculés par l’équipe B des Celtics, les Bucks s’en sortent dans le « money-time »

Si les absences de Jayson Tatum et Al Horford, en plus de celle de Robert Williams, avaient quelque peu plombé l’intérêt de cette rencontre, les Celtics ont pu compter sur la richesse de leur collectif pour livrer une prestation de haut vol chez les Bucks.

Pourtant en « back-to-back », les coéquipiers de Jaylen Brown (22 points, 10 rebonds, 11 passes) et Marcus Smart (29 points, 7 passes) ont ainsi cru pouvoir jouer un très vilain tour aux champions en titre, sur leur propre parquet. Sauf que Giannis Antetokounmpo (29 points, 11 rebonds, 5 passes), Jrue Holiday (29 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions) et Khris Middleton (22 points, 8 rebonds, 9 passes) ont fait le nécessaire dans le « money-time », pour éviter une fâcheuse défaite (127-121).

Avec ce succès, Milwaukee en profite donc pour ravir la 2e place de l’Est à Boston et quasiment se l’assurer, à trois jours de la fin de la saison régulière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Milwaukee a dû s’employer. Poussés dans leurs retranchements, les Bucks se sont faits peur aujourd’hui, face à l’équipe B des Celtics. Jamais dans le coup défensivement, ils ont ainsi laissé leurs adversaires prendre confiance en attaque, et notamment derrière la ligne à 3-pts, pour se retrouver à lutter jusqu’au bout, alors qu’ils ont longtemps semblé avoir le contrôle de ce match. Et les champions en titre ont finalement dû attendre les deux dernières minutes pour forcer la décision, à coup de paniers de Bobby Portis ou Jrue Holiday, de lancers-francs de Giannis Antetokounmpo et de défense enfin imperméable.

— Boston est tombé les armes à la main. Même sans trois de leurs cinq titulaires habituels, les Celtics ont joué les yeux dans les yeux avec les Bucks. Il faut dire qu’entre leur adresse à 3-pts particulièrement insolente (21/50 !) et leur confiance à toute épreuve dans les moments chauds, ils se sont offerts la possibilité de surprendre les champions en titre, sans que l’on s’y attende. Dans le sillage de Jaylen Brown et Marcus Smart, parfaitement épaulés par Daniel Theis ou Derrick White, les hommes d’Ime Udoka ont fait le match parfait durant 45 minutes. Jusqu’à ce « money-time » qui les a vus craquer face à la maîtrise de Milwaukee.

TOPS/FLOPS

✅ Le « Big Three » de Milwaukee. Si Brook Lopez et Bobby Portis ont aussi apporté leur pierre à l’édifice au poste 5 (32 points et 14 rebonds à deux), ce sont surtout Jrue Holiday, Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo qui ont brillé côté Bucks. Tout au long de la partie, le trio phare des champions en titre a ainsi tenu son rang, alimentant la marque de l’équipe quand tout allait bien, en première mi-temps, avant de continuer sur cette lancée, après la pause, quand les Celtics se montraient accrocheurs. Et dans le « money-time », Holiday et Antetokounmpo ont finalement assumé leurs responsabilités pour éteindre la menace Boston.

✅ Le collectif de Boston. Comme face aux Bulls, mercredi soir, les Celtics ont pu s’appuyer sur leur force de frappe collective pour faire trembler les Bucks cette nuit. Et il fallait bien ça pour s’offrir une chance de l’emporter jusque dans les toutes dernières minutes. D’autant plus sans Jayson Tatum, Al Horford et Robert Williams. À tour de rôle, Jaylen Brown (triple-double), Marcus Smart (chirurgical à 3-pts et à la création), Daniel Theis (précieux sous les panneaux), Derrick White (au four et au moulin) ou encore Payton Pritchard et Sam Hauser (tous deux en réussite offensivement) se sont donc régalés dans la défense de Milwaukee.

⛔ Les défenses. C’est peu dire que les défenses n’étaient pas à la fête aujourd’hui. Pourtant réputées pour leur solidité dans ce domaine, les deux équipes avaient exceptionnellement décidé de se laisser aller, à l’approche des playoffs. Résultat, les paniers n’ont eu de cesse de s’enchaîner tout au long de la partie, débouchant à l’arrivée sur ces statistiques offensives particulièrement élevées, en cumulé : 248 points, 57 passes décisives, 35 paniers à 3-pts et 50% de réussite aux tirs générale. Finalement, il a fallu attendre le « money-time » pour voir des séquences défensives de qualité.

LA SUITE

Milwaukee (50-30) : « back-to-back » à Detroit, ce vendredi soir (01h00).

Boston (50-31) : déplacement à Memphis, dans la nuit de dimanche à lundi, pour conclure cette saison régulière (01h00).