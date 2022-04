Pascal Siakam domine Joel Embiid et envoie les Sixers au tapis !

Les Raptors sont encore en lice pour arracher une place dans le Top 4 à l’Est, c’est dire à quel point l’exercice des troupes de Nick Nurse aura été exceptionnel. Encore privé deux titulaires cette nuit (Fred VanVleet et OG Anunoby), Toronto a montré suffisamment de cœur autour d’un Pascal Siakam de gala pour renverser Philadelphie dans un choc aux airs de premier tour des playoffs.

Les Sixers ont parfaitement débuté la rencontre en s’appuyant sur une adresse extérieure exceptionnelle, à 7/8 derrière l’arc avec Tyrese Maxey et Tobias Harris en principaux snipers (17-30). Problème, les Raptors ont à leur tour pris feu de loin avec cette fois Gary Trent Jr et Precious Achiuwa pour sonner la révolte, avec l’aide d’une grosse défense.

Après le 9-1 passé en fin de premier quart-temps pour revenir à -5 (26-31), les locaux ont alors pris les devants avec un nouveau gros passage de Precious Achiuwa et un 3+1 de Malachi Flynn (40-34). Le coup de chaud à 3-points de Shake Milton et le dernier panier de Joel Embiid ont toutefois replacé Philly en tête à la pause (56-60).

Alors que les Sixers essayaient de s’échapper au retour des vestiaires, allant jusqu’à compter 7 points d’avance sur un 3-points de Danny Green (62-69), Toronto s’en est remis à un Pascal Siakam particulièrement inspiré et agressif. Auteur de 15 points à 7/9 au tir dans la période, le Camerounais a ainsi remis les siens en selle à 12 minutes de la fin (87-85).

Sur leur lancée, les Raptors ont concrétisé leur temps fort pour passer à +10 suite aux missiles extérieurs de Scottie Barnes et Precious Achiuwa et aux deux paniers coup sur coup de Gary Trent Jr (99-89). En pleine confiance, Precious Achiuwa a asséné un nouveau panier à 3-points en première intention après avoir drivé jusqu’en tête de raquette (102-92).

Philly a refusé d’abdiquer, entre les 7 points de suite de Tyrese Maxey et les paniers à 3-points de Danny Green pour maintenir le suspense (111-107). Pascal Siakam s’est alors employé sur deux nouvelles séquences géniales, un finger-roll après une feinte monumentale sur Joel Embiid et un 2+1 arraché après un rebond offensif validant son triple-double (118-111). Dans une Scotiabank Arena en feu, Toronto s’impose 119-114 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Cameroun qui gagne ! L’opposition entre Pascal Siakam et Joel Embiid valait le détour, et c’est finalement l’intérieur des Raptors qui a pris le dessus, et de quelle manière ! « Spicy P » avait sans doute coché ce dernier rendez-vous en saison régulière face à son compatriote et s’est fait un malin plaisir à le martyriser, en fin de match notamment, avec en point d’orgue cette feinte qui a envoyé Joel Embiid dans les nuages. Pascal Siakam n’a peut-être pas l’aura d’un Embiid en NBA, mais le champion 2019 a prouvé sur cette confrontation qu’il n’avait presque rien à envier au pivot des Sixers ! De ce « match dans le match », c’est sans doute le Cameroun qui en est finalement sorti grandi.

– Une bague pour Danny Green. Près de trois ans après le titre de 2019, Danny Green a enfin reçu sa bague de champion NBA. L’arrière des Sixers a reçu son bien des mains de Fred VanVleet et Pascal Siakam avant la rencontre. Un moment toujours sympa qui a eu le mérite de booster Danny Green, auteur de l’un de se meilleurs matchs offensifs de la saison (18 points à 6/7 à 3-points).

💍 #NBA75 — Quasiment 3 ans plus tard, Danny Green a ENFIN reçu sa bague avec Toronto ! 🎥 via @NBATV.pic.twitter.com/wfsi3coJH3 — Basket USA (@basketusa) April 8, 2022

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Quel match de sa part ! Le Camerounais a sorti son deuxième triple-double en cinq matchs venu récompenser une prestation extraordinaire puisqu’il a porté son équipe au plus fort de la tempête dans le troisième quart-temps et s’est montré décisif dans le final pour tuer les ultimes espoirs adverses.

✅ Precious Achiuwa. Quelle débauche d’énergie des deux côtés du parquet ! L’intérieur des Raptors s’est encore retrouvé à défendre sur les meilleurs joueurs adverses, dont James Harden, et s’est notamment distingué en plantant cinq paniers à 3-points sur sept tentatives, son nouveau record en carrière

✅ Gary Trent Jr. Lui aussi a été précieux dans le final avec ses deux drives qui ont repoussé une équipe de Philly menaçante presque jusqu’au bout. Dans la foulée, son 3-points en tête de raquette qui a fait exploser la Scotiabank Arena de bonheur. C’est son 9e match de la saison à 30 points ou plus.

⛔ James Harden. Encore une triste soirée de sa part en attaque avec un vilain 3/12 au tir. D’autant plus problématique que ses petits camarades ont quant à eux mis leurs tirs. Malgré ses 15 passes décisives et ses 13 points, « The Beard » ne semble pas vraiment dans le coup, comme l’ont témoigné son air ball à 3-points et son ballon perdu au pire moment dans le « money-time ».

LA SUITE

Toronto (47-33) : Back-to-back face à Houston ce soir, avant de terminer la saison régulière du côté de New York ce dimanche.

Philadelphie (49-31) : les Sixers reçoivent Indiana ce samedi et enchaîneront avec Detroit, toujours à domicile.