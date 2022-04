Un coloris vert citron pour la KD 15

Les fans de Kevin Durant sont en ébullition depuis l’annonce de la sortie imminente de la KD 15. Un premier coloris majoritairement bleu marine et noir a déjà été dévoilé. D’autres coloris vont rapidement suivre comme cette version « Lemon » en vert citron.

On retrouve une tige intégralement habillée de ce vert clair contrasté par un « Swoosh » multicolore et le logo KD ressortant en rose sur la languette tandis que l’intérieur du col ressort en noir. La semelle extérieure est également multicolore, allant du bleu marine au niveau du talon, sur lequel apparaît le « 07 » en vert, en passant par du rouge, du jaune et du violet.

Les premières rumeurs sur la date de sortie de la KD 15 évoquent la date du 30 avril, à un prix encore non communiqué. Affaire à suivre !

