Un nouveau coloris de la MB.01 disponible en France

Rookie de l’année la saison précédente, LaMelo Ball a pris une nouvelle envergure en rythmant sa saison sophomore de coups d’éclat et de performances de haut niveau en 2021/22, mais aussi à travers la sortie de sa première chaussure signature conçue en collaboration avec Puma, la MB.01.

Pour BasketUSA, le meneur des Hornets a ainsi livré quelques détails sur ce qui l’a guidé pour la conception de ce premier modèle, expliquant notamment la raison de la présence de ces motifs reflétant des flammes au niveau de la cheville.

« La MB.01 a été conçue conjointement avec Puma, avec la volonté d’incorporer mon style personnel sur toute la chaussure, que ce soit sur les choix de couleurs audacieux, ou ses détails uniques et complexes, comme le contour de flammes descendant du col qui s’aligne sur mon tatouage en forme de fusée au niveau de ma cheville », a-t-il expliqué, avant de revenir sur les inscriptions « Not from here » sur la languette et « Rare » sous la semelle extérieure. « Je vis selon la devise « One of One », ce qui signifie que je ne suis pas comme tout le monde. Je me distingue par ma différence et je suis toujours moi-même à 100%. Cette devise a vraiment été l’inspiration derrière la MB.01. Je voulais créer un type de basket différent, un modèle qui n’est « pas d’ici », pour refléter mon parcours au basket jusqu’à présent. La MB.01 est aussi unique que je le suis ! ».

Présentée comme est un véritable « Ovni », dans le test consacré à ce modèle par BasketUSA, la MB.01 revient sur le devant de la scène ce vendredi en France après avoir fait l’objet d’un restockage, avec en prime un nouveau coloris disponible à la vente, en gris et orange.

Le fait de voir sa chaussure-signature portée dans le monde entier, que ce soit en France ou même en NBA, avec DeMarcus Cousins qui possède également une belle collection du côté de Denver, est également une grande source de fierté pour LaMelo Ball.

« C’est fou ! C’est surréaliste pour moi de voir des enfants et des joueurs porter la MB.01. J’ai rêvé de ce moment et je ne peux pas croire que ce soit devenu une réalité », a-t-il ajouté.

À noter qu’un nouveau coloris devrait débarquer en France à la fin du mois. Toutes les infos à retrouver sur le site officiel de Puma.

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Kyrie 8 Moon Sun qui permet aux joueurs d’accélérer et de ralentir à leur guise comme Kyrie Irving. Livraison et retour offerts.