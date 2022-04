Stephen Curry, Penny Hardaway, Luka Doncic… Ces joueurs avec qui LeBron James aurait aimé jouer

LeBron James a été invité à s’exprimer sur le joueur actuel avec qui il aurait aimé jouer, dans un monde idéal. Au-delà de son fils, Bronny, avec qui il nourrit le rêve de pouvoir faire équipe un jour en NBA avant de prendre sa retraite, la star des Lakers a d’abord nommé Stephen Curry.

« Dans la ligue actuelle, il y en a quelques-uns, mais je dirais Stephen Curry. C’est le premier avec lequel je veux jouer, c’est sûr », a-t-il lâché dans « The Shop ». « J’aime tout chez ce gars. Il est létal. Tu ferais mieux de commencer à défendre sur lui dès qu’il quitte sa voiture, dès le moment où il entre dans la salle ».

LeBron James a également cité Luka Doncic parmi les joueurs actuels dont il apprécie particulièrement le jeu.

Pour ce qui est des anciens joueurs NBA, s’il avait l’opportunité de choisir pour évoluer avec l’un d’entre eux, le King s’est replongé parmi les idoles de son adolescence pour faire son choix, et Michael Jordan n’en fait pas partie.

« C’est fou, mais j’aime Scottie Pippen. Bien sûr Michael Jordan était incroyable. Kobe Bryant est un autre joueur que j’aurais pu citer. Mais Scottie Pippen et Penny Hardaway, voilà mes deux joueurs. Parce que je me voyais en eux, des joueurs extérieurs plutôt grands, « point forwards », capables d’impliquer tout le monde, et de défendre sur plusieurs postes », a-t-il conclu alors que Steph Curry, interrogé sur la déclaration, n’a pas voulu s’éterniser.