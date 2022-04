Pour préparer les playoffs, les Bucks réduisent leur rotation à neuf joueurs

Depuis une dizaine de jours, Mike Budenholzer a opéré un changement dans son cinq majeur, en plus bien sûr du retour de Brook Lopez. Wesley Matthews a en effet pris la place de Grayson Allen, pour redonner un coup de fouet à une défense moins souveraine depuis quelques semaines.

Titulaire depuis le début de saison, Grayson Allen devient donc remplaçant, ce qui ne le dérange pas puisque son temps de jeu n’a pas bougé.

« Je suis sur le terrain, dans les mêmes positions avec les mêmes coéquipiers. Donc il n’y a pas une grande différence », remarque-t-il pour le Milwaukee Journal-Sentinel. « Simplement, là où je sortais, désormais, je rentre sur le terrain. C’est la seule chose qui change. »

Il forme, avec Pat Connaughton, George Hill et Bobby Portis, le quatuor de remplaçants de Mike Budenholzer. Les titulaires étant Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Khris Middleton, Lopez et donc Wes Matthews.

« Avec ces neuf joueurs, on a beaucoup de polyvalence », analyse le coach. « Juste derrière, il y a Serge Ibaka et Jevon Carter, qui restent prêts. On a beaucoup de profondeur derrière ces neuf joueurs, qui pourront servir si c’est nécessaire. »

Les Bucks ont des problèmes de riches

Les champions en titre vont donc défendre leur trophée gagné en 2021 avec essentiellement ce groupe de neuf éléments. Serge Ibaka et Jevon Carter mais encore Jordan Nwora ou Thanasis Antetokounmpo n’auront sans doute que des miettes à se mettre sous la dent, en étant surtout des assurances en cas de blessures.

« On est très heureux avec Serge », annonce pourtant Mike Budenholzer. « Il a fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Il apporte des choses dont a besoin : protection du panier, rebond, un peu de shoot. On a une équipe très dense et c’est dur de faire jouer tout le monde. Lui et Jevon nous aident énormément. Tout le monde continue de me dire que ce sont des problèmes de riches. »

Il faut donc faire des choix pour le technicien. Outre Serge Ibaka, il y a Jevon Carter donc, qui a certes été irrégulier mais dont l’impact en défense est toujours intéressant. Néanmoins, George Hill lui est préféré pour remplacer Jrue Holiday, car il a davantage de références et d’expérience en playoffs.

« Tout le monde parle de l’attaque, mais il nous aide défensivement également », assure le coach, en parlant de l’ancien meneur de San Antonio. « Sa voix, son intelligence de jeu, il fait plein de petites choses en défense. En attaque, il peut marquer à 3-pts, pénétrer, mettre des lancers-francs, faire jouer les autres. Je le connais depuis longtemps et j’ai une énorme confiance en lui. »