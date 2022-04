Les Wolves craquent au pire moment

En voyant les Spurs dominer les Nuggets, les Wolves ont sans doute encore eu plus de mal à avaler cette défaite contre les Wizards. Car la déception est aussi forte sur le fond que sur la forme.

Les hommes de Chris Finch ont perdu donc, en encaissant pas moins de 132 points à domicile, face à une équipe qui ne joue plus rien, sans jamais réagir.

« On n’avait pas l’air d’une équipe qui tente d’arracher les playoffs », regrette Karl-Anthony Towns pour ESPN. « On était léthargique. On ne peut pas se le permettre, dans des rencontres comme ça, face à des équipes comme ça. C’était un match piège. Je suis passé par là : on n’est plus en course pour les playoffs et on veut gâcher la fête. On savait qu’ils allaient vouloir le faire. »

Les deux victoires de suite, surtout celle contre Denver, avaient montré que les Wolves étaient motivés, prêts à tout donner pour arracher cette place directe en playoffs. Une telle prestation est donc difficile à comprendre.

« C’est une des pires défaites de la saison »

« On a été surclassé. On n’a pas défendu du tout. Ils ont été plus durs que nous, ce qui est décevant quand on sait pour quel objectif on joue », concède le coach pour le Star Tribune. « Elle fait mal, celle-là », ajoute Karl-Anthony Towns. « C’est une des pires défaites de la saison. C’est comme si on espérait qu’ils allaient nous donner le match. C’était une erreur, une erreur de jeunesse. »

Les chances de prendre la sixième place à Nikola Jokic et compagnie sont désormais maigres puisqu’il faudrait que Denver perde ses deux derniers matches (contre les Grizzlies et les Lakers) et que Minnesota, dans le même temps, gagne ses deux ultimes rencontres (les Spurs et les Bulls au programme).

Un scénario peu probable. Il faut donc davantage miser sur un « play-in » entre les Wolves et les Clippers.

« On n’avait pas la bonne approche et ça nous a affectés sur le terrain. Tout le monde doit être concentré », prévient D’Angelo Russell en évoquant les prochains jours. « Ça ne peut pas être les titulaires qui sont dedans un soir, et pas les remplaçants, puis le lendemain, les remplaçants qui sont concentrés et plus les titulaires. C’est ça qui nous tue d’après moi. »