Affamés et épuisés, les Wolves montrent les dents

Après quatre défaites en cinq matches, les Wolves avaient non seulement besoin de gagner, mais ce déplacement à Denver pouvait remplir une double mission : faire un grand match contre une grosse équipe et aussi se rapprocher des Nuggets au classement.

Nikola Jokic a fait son maximum et affiché son niveau de MVP avec 38 points, 19 rebonds et 8 passes, mais les Wolves ont résisté et réussi à l’emporter. « C’est épuisant », concède Anthony Edwards, 18 points, au Star Tribune. « J’ai l’impression qu’on a tout donné dans ce match et j’adore ça. »

Pour dominer les Nuggets, Chris Finch a pu compter sur un Karl-Anthony Towns à 32 points et un D’Angelo Russell à 24 points. Ce duo plus Anthony Edwards a donc inscrit 74 points, soit plus de la moitié de l’équipe. « S’ils jouaient tous bien, dans le même match, contre un gros adversaire, ça pouvait être un message important pour nous », estimait le coach. « On avait besoin de ça. »

Pourtant, l’intérieur All-Star des Wolves a été plombé par les fautes. Il a pris sa quatrième dès le troisième quart-temps et Chris Finch n’a pas eu d’autre choix que de le sortir à six minutes de la fin de ce quart-temps. Minnesota est alors devant (78-83). « Le match devenait très physique et accroché, je ne voulais prendre aucun risque », assure l’entraîneur.

Si les Nuggets n’ont pas réussi à profiter de cette longue séquence sans l’intérieur, c’est à cause des ballons perdus. Notamment ceux volés par Patrick Beverley, six balles interceptées en seconde période ! Ensuite, Karl-Anthony Towns est revenu et c’est Anthony Edwards, avec 14 points en dernier quart-temps, qui a fait la différence.

L’espoir de doubler Denver

Cette victoire à l’extérieur, chez les Nuggets, est capitale dans la fin de saison des Wolves. Car ils ont désormais le « tie-breaker » face la franchise des Rocheuses. Certes, les deux équipes ont gagné deux matches l’une contre l’autre, mais comme aucune ne domine la division Northwest, c’est le bilan face aux autres équipes de cette même division qui compte. Et là, c’est Minnesota qui présente le meilleur des deux.

Il y a désormais seulement deux victoires d’écart entre les deux équipes et Minnesota, actuellement septième, peut donc encore croire à une qualification directe pour les playoffs en doublant Denver.

« On avait besoin de cette victoire, à tout prix », explique Karl-Anthony Towns à ESPN. « On a montré à plusieurs reprises qu’on était une équipe de playoffs. On a démontré que, Minnesota, c’est du sérieux. Leur MVP a joué 44 minutes et les deux équipes ont joué pour gagner. Elles avaient conscience de l’importance de ce match. On a trouvé un moyen de l’emporter. »

Le calendrier des deux formations, qui joueront encore quatre fois, donne clairement une petite chance aux Wolves. L’équipe de Chris Finch va affronter Houston puis Washington, deux équipes qui n’ont plus rien à jouer, avant de finir contre San Antonio et Chicago.

Dans le même temps, Denver aura un programme plus compliqué. Nikola Jokic et sa bande vont défier les Lakers (deux fois) et San Antonio, qui jouent leur peau pour décrocher une place au « play-in », ainsi que Memphis. Malgré l’absence de Ja Morant, les Grizzlies sont en très grande forme dernièrement, avec 10 victoires en 11 matches.