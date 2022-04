Play-in : l’Est quasiment décanté, l’Ouest s’éloigne encore pour les Lakers

Avec leur série de cinq victoires consécutives, dont la dernière contre Orlando, Toronto s’est éloigné du « play-in » et peut même viser le Top 4 à l’Est. Les quatre équipes qui vont disputer les barrages dans la conférence sont (quasiment) connues, avec Cleveland, Brooklyn, Charlotte et Atlanta.

Seuls les Cavaliers peuvent encore réellement espérer intégrer le Top 6 mais étant donné leur dynamique actuelle, et leurs trois victoires de moins que Chicago et Toronto (avec cinq matchs à jouer), ça parait impossible.

Reste désormais à voir dans quel ordre les Cavaliers, les Nets et les Hawks finiront, car ça déterminera la difficulté ensuite de disputer les playoffs. On rappelle en effet que le 7e reçoit le 8e et que le vainqueur de ce match est alors classé à la 7e place. Quant au 9e, il reçoit le 10e, le vainqueur de cette rencontre devant ensuite défier le perdant du match entre le 7e et le 8e, sur le terrain de cette dernière équipe, pour obtenir la 8e place.

À l’Ouest, le suspense reste entier puisqu’avec le « tie-breaker » sur Denver, Minnesota peut encore espérer sortir de la zone du « play-in » et intégrer le Top 6 au détriment des Nuggets. Pour cela, il faut que Karl-Anthony Towns et ses camarades gagnent deux matchs de plus que Nikola Jokic et les siens. Mais ils n’ont que quatre matchs chacun…

Les Clippers sont eux quasiment certains de finir à la 8e place alors que les Pelicans ont sans doute assuré cette nuit leur place en « play-in ». Avec trois victoires d’avance sur les Lakers, plus le « tie-breaker », la franchise de New Orleans n’a plus qu’à gagner un seul de ses cinq derniers matchs pour finir dans le Top 10.

L’ultime place devrait donc se jouer entre les Spurs, qui ont assuré cette nuit face aux Blazers, et les Lakers, battus de leur côté pour la cinquième fois de suite, malgré les retours de LeBron James et Anthony Davis.

Comme San Antonio (32-45) a le « tie-breaker » sur Los Angeles (31-46), il faut donc que les Lakers remportent deux matchs de plus que les Texans, sur les cinq derniers matchs, pour accéder au « play-in ».

Problème pour la troupe de Frank Vogel : les Spurs reçoivent encore des Blazers en roue libre, avant certes quatre derniers matchs plus corsés (à Denver, à Minnesota, contre Golden State et à Dallas). Mais si San Antonio assure encore contre Portland, les Lakers devront remporter au moins trois de leurs cinq derniers matchs, même si les Spurs n’en gagnent plus. Et le calendrier de Los Angeles est costaud puisqu’ils reçoivent les Nuggets, vont à Phoenix et Golden State, reçoivent Oklahoma City et finissent à Denver !