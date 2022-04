Rudy Gobert a retrouvé le sourire

Quand on a vu le Jazz s’écrouler dans le 4e quart-temps, on a bien cru que Rudy Gobert et ses coéquipiers allaient revivre le même cauchemar que face aux Clippers et aux Warriors. D’autant que Kyle Anderson avait envoyé tout le monde en prolongation sur une claquette au buzzer après un 3-points manqué de Desmond Bane.

Mais le Jazz avait des ressources, et les joueurs de Quin Snyder vont signer un 10-1 pour signer une 4e victoire de suite à domicile, et valider leur place en playoffs. Sous les panneaux, Rudy Gobert a été immense avec 22 points et 21 rebonds, dont quatre offensifs dans la prolongation. Face à lui, il y avait la paire Adams-Jackson Jr.

« On s’est dit qu’il y avait cinq minutes de jeu supplémentaires, et qu’il fallait prendre du plaisir. Le public était génial ce soir, et on savait que si on faisait les efforts, on serait récompensés » a réagi Gobert lors de l’interview d’après-match. « On est arrivé avec la mentalité de se donner à fond. En face, il y avait un super adversaire, mais on s’est fait confiance, on s’est battu et c’est une victoire importante pour nous. »

« Il y a une semaine, on n’aurait sans doute pas gagné ce match »

Peut-être que ce succès face à des Grizzlies qui restaient sur sept succès de rang sera un déclic pour Utah, assuré d’aller en playoffs et de jouer les Warriors ou les Mavericks au premier tour.

« Il y a une semaine, on n’aurait sans doute pas gagné ce match. On n’aurait pas gagné en prolongation » estime le Français. « Il y avait de la communication et de la confiance, mais aussi de l’intensité en fin de match. Quand on se comporte comme ça, on se donne une chance de gagner chaque soir. »

Meilleur rebondeur de la NBA, Gobert signe un deuxième match de suite à 20 rebonds et plus. A ses côtés, Hassan Whiteside signe un double-double. C’est sous les panneaux, avec 61 rebonds, dont 13 offensifs, et 8 contres que le Jazz a construit sa victoire. Sept joueurs sur neuf ont pris quatre rebonds et plus.

« C’est une formation qui historiquement est bon au rebond défensif » note Gobert. « J’ai trouvé qu’on avait fait du bon boulot tout le match pour les éloigner du cercle. Mais c’est un travail à cinq, ce n’est pas une personne. Il faut s’y mettre à cinq pour y parvenir. »

Il reste trois matches à jouer, sans stress puisque la place en playoffs est assurée.

« On va essayer de s’améliorer et de rester en bonne santé » conclut le Français. « On essaie de gagner un titre, et il a fallu faire face à beaucoup d’obstacles cette saison, mais on a une belle opportunité devant nous, et avec un public pareil et toute une ville derrière nous, on peut faire en sorte d’y arriver. »