Kyrie Irving se défoule sur les Rockets

On attendait Kevin Durant, monstrueux ces derniers temps avec même son record en carrière face aux Hawks, mais c’est Kyrie Irving qui a pris feu cette nuit.

Le meneur des Nets plante 42 points à la « défense » des Rockets, et après une petite frayeur en début de 4e quart-temps, Brooklyn repousse les Rockets (118-105) pour s’emparer de la 8e place de la conférence Est.

Les Nets avaient pris le meilleur départ, grâce notamment à Irving et Andre Drummond (15-6), mais l’enthousiasme des Rockets leur permet de répondre dans la foulée, et même de prendre les commandes (18-17) grâce au culotté Alperen Sengun. Jalen Green y va de son dunk énorme sur contre-attaque mais Irving enchaîne les 3-points les plus lointains pour redonner l’avantage à Brooklyn (30-25). On retrouve Green pour un dunk tout aussi énorme ligne de fond pour égaliser (32-32).

Kyrie Irving en a assez vu, et il lance un 10-0 avec un 3-points dans le corner pour calmer les Rockets. Kevin Durant se montre, Cameron Thomas fait apprécier son step-back et Irving continue son festival avec un cross sur Sengun pour percer toute la défense des Rockets. A la pause, Brooklyn a pris le large (64-47).

Au retour des vestiaires, la domination des Nets se confirme, et l’écart flirte avec les 20 points avec Irving, Durant ou encore Cam Thomas qui font mouche de loin (84-65). Les Nets se dirigent vers une victoire tranquille, sauf que les Rockets vont signer un 15-0 pour climatiser la salle. Il reste neuf minutes, et Brooklyn ne mène plus que de six points (90-84). Moment choisi par Irving pour en remettre une couche, il signe un 8-0. Il en profite pour enrhumer à nouveau Sengun, et il ponctue sa prestation d’un superbe 3-points en « pull-up jumper ». Victoire finale 118-105 pour Brooklyn, grand gagnant de la soirée à l’Est pour monter à la 8e place.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Play-in. Soirée importante à l’Est avec des Cavaliers à la 7e place, et des Nets qui grimpent de deux places. Brooklyn est à égalité avec les Hawks, 9e, tandis que les Hornets chutent à la 10e place. Terminer 7e ou 8e permettra d’avoir deux chances d’aller en playoffs.

– Une minute de silence. Le public et les joueurs ont observé un moment de recueillement avant la rencontre en hommage à Herb Turetzky. Décédé lundi à l’âge de 76 ans, il avait tenu la table de marque des Nets pendant 54 ans ! Il avait débuté en ABA en 1967, et il a rempli la feuille de marque pendant 2 200 matches, au point d’avoir son nom dans le Guinness Book.

– Un 43e cinq de départ différent. Les Nets ont souffert de régularité et de continuité cette saison, et Steve Nash a aligné cette nuit un 43e cinq de départ différent avec Durant, Brown, Drummond, Mills et Irving. Dix-neuf joueurs différents ont été titulaires à Brooklyn cette saison.

TOPS/FLOPS

✅Kyrie Irving. Du très grand Irving, même si Kevin Porter Jr. est le « défenseur » idéal pour briller. Par son adresse et ses dribbles, le meneur All-Star a donné le tournis aux Rockets. Il n’y a rien à lui reprocher sur ce match.

✅Jalen Green. Cinquième match de suite à 30 points et plus, et il égale Allen Iverson, seul rookie à avoir réalisé cette performance sur les trente dernières années ! Il va vite, il est adroit, et il va très haut. C’est le « package complet » pour un deuxième arrière. Il lui manque juste un très bon meneur de jeu pour entrer dans une autre dimension, et… gagner des matches.

✅Kevin Porter Jr. Record de la saison pour Porter Jr, qui reste un formidable attaquant, mais qui n’est pas un meneur. Certes, lui et Green combinent 66 points, mais aucun des deux n’est capable de mettre la balle sous le bras, ou de prendre le temps de servir les intérieurs. Quant à la défense, c’est en option.

✅⛔Kevin Durant. Un match en demi-teinte pour l’ailier des Nets qui a attendu le deuxième quart-temps pour inscrire son premier panier. Irving en feu, il a joué les Lieutenants d’un soir.

⛔Le banc de Houston. 7 sur 22 aux tirs, 1 sur 9 à 3-points et 0 sur 6 aux lancers-francs. C’est le bilan des remplaçants des Rockets. De manière générale, le « supporting cast » des Rockets n’a pas été à la hauteur, et le trio Green-Porter-Sengun a manqué de soutien.

LA SUITE

Brooklyn (41-38) : ultime derby de la saison en back-to-back.

Houston (20-60) : déplacement à Toronto vendredi