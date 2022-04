On ne devrait pas revoir Lonzo Ball…

Sale nouvelle pour les Bulls, à moins d’une semaine de la fin de la saison régulière et à seulement dix jours du début des playoffs. En effet, ESPN et The Athletic s’accordent pour dire que Lonzo Ball ne reviendra pas cette saison.

Tout sauf une surprise, quand on sait que les récentes déclarations de Billy Donovan n’incitaient pas spécialement à l’optimisme pour le joueur de 24 ans. Pour rappel, celui-ci a été victime d’une déchirure du ménisque de son genou gauche à la mi-janvier et il n’est toujours pas en mesure de reprendre l’entraînement, deux mois et demi plus tard. Alors que son absence ne devait initialement pas excéder les huit semaines…

Pas verni au niveau des blessures depuis le début de la saison, Chicago devra donc (probablement) composer sans son habituel meneur de jeu titulaire pour les grosses échéances à venir. Avant d’être éloigné des parquets, Lonzo Ball tournait à 13.0 points, 5.4 rebonds, 5.1 passes et 1.8 interception de moyenne, à 42% à 3-pts.

Sans lui, le rookie Ayo Dosunmu en a toutefois profité pour se révéler et prendre de l’épaisseur dans la rotation des Bulls, assurant brillamment l’intérim à la mène, aux côtés d’Alex Caruso. Mais la présence du 2e choix de la Draft 2017, passé par les Lakers et les Pelicans, n’aurait pas été de refus, alors que la franchise de l’Illinois est en perte de vitesse depuis le All-Star break et ne se place désormais plus qu’à la 6e place de l’Est.